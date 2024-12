ASCOLI PICENO – “Un risultato straordinario, che conferma l’ottimo lavoro che stiamo portando avanti per rendere il nostro territorio sempre più a misura d’uomo e adatto alle esigenze di ogni cittadino”.

Il sindaco Marco Fioravanti ha commentato così i dati evidenziati dalla 35° edizione dell’indagine sulla Qualità della vita de “Il Sole 24 Ore”, dai quali emerge il grande balzo in avanti della provincia. Infatti, con 620.07 punti, il Piceno si posiziona nella Top Ten nazionale, al 10° posto assoluto, con 17 posizioni guadagnate rispetto alla scorsa edizione.

Un trend positivo che si conferma, visto che già nel 2023 si era registrato un miglioramento di 15 posizioni rispetto all’anno precedente. Per la provincia di Ascoli Piceno spiccano il primo posto in Italia nella categoria “Giustizia e sicurezza”, il decimo in “Affari e lavoro” e il quattordicesimo in “Ambiente e Servizi”, in una graduatoria che comprende le 107 province del Paese.

“Come capoluogo siamo consapevoli del nostro ruolo di traino dell’intero territorio – ha aggiunto il sindaco – e questi risultati ci confortano e ci spingono a proseguire sulla strada intrapresa. La nostra provincia ha ottenuto il miglior piazzamento tra tutti i territori del Centro-Sud Italia, vedendo riconosciuto un grande lavoro di squadra che, come Città Metromontana, abbiamo portato avanti fin dalla candidatura a Capitale Italiana della Cultura di Ascoli e il Piceno. E’ un riconoscimento collettivo, per il quale vanno ringraziate anche tutte le Forze dell’Ordine e quanti contribuiscono quotidianamente a questo risultato, che indica come il percorso sia quello giusto: ora dobbiamo continuare così”.