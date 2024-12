ASCOLI PICENO – In data 20 dicembre 2024 dalle ore 19 fino a cessata esigenza (massimo ore 6 del 21 dicembre 2024 ) la Falone Costruzioni srl con sede in Teramo (TE) Via F. Fedele snc , procederà allo smontaggio della gru installata c/o il proprio cantiere in Viale Rimembranza/Via delle Convertite ad Ascoli

Via Pretoriana obbligo di proseguire dritto all’intersezione con Via della Rimembranza;

Via Dino Angelini obbligo di proseguire dritto per tutte le percorrenze all’intersezione con Via Pretoriana fatta eccezione per i residenti/dimoranti;

Si avvisa che il varco di Via XX Settembre verrà disattivato fino al termine delle operazioni di smontaggio gru.