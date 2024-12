ASCOLI PICENO – La carica dei Babbi Natale scende in campo scende in campo ​domenica 22 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 a piazza Arringo ad Ascoli per la passeggiata di beneficenza e affianca l’associazione Michelepertutti per contribuire alla raccolta fondi che con il ricavato, donerà gratuitamente ai ragazzi/e con disabilità, una settimana di CAMP inclusivo.

La 13esima edizione della carica dei Babbi Natale, strizza l’occhio all’inclusione: l’associazione Michelepertutti con sede a Monsampolo del Tronto da oltre 10 anni, mette a disposizione l’esperienza dei fondatori Marco e Cristiana genitori di Michele che nasce con una rara sindrome genetica, l’agenesia del corpo calloso e strutture connessurali, per aiutare i bambini e le bambine con disabilità e le loro famiglie perché nessuno resti indietro nelle terapie e nella conquista di una qualità della vita migliore che è un diritto di tutti.

“Siamo pronti a vivere questa corsa dei Babbi Natale con Michelepertutti – ha detto Giuseppe Cinti presidente dell’Associazione Ascoli da Vivere – perché vogliamo essere di aiuto per offrire l’opportunità di Camp gratuito a quante più persone con disabilità possibili e invitiamo la comunità a sostenerci come ogni anno”.

Oltre a condividere la propria esperienza, l’associazione offre il supporto di medici e specialisti altamente qualificati, tutto al servizio della comunità, incluso il MichelepertuttiCAMP, il centro estivo inclusivo pensato per i ragazzi/e con disabilità e per i loro fratelli e sorelle perché possano costruire ricordi insieme fatti di condivisione, sport e attività finalizzate alla socializzazione, terapia ma soprattutto al divertimento!

“Grazie agli amici di Ascoli da Vivere e a tutti colore faranno che entreranno rete per la solidarietà percorrendo un tratto di strada insieme a noi per permetterci di centrare il nostro obiettivo più importante: esserci per tutti, perché nessuno resti indietro – ha sottolineato Cristiana Carniel fondatrice Michelepertutti –“.

L’edizione estiva 2024 ha fatto tappa a San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Monsampolo e Porto Sant’Elpidio con numeri importanti: i partecipati dai 3 ai 14 anni con disabilità che hanno beneficiato del CAMP gratuitamente sono stati 72, a questi si aggiungono 22 sibling con il preziosissimo aiuto di ben 134 collaboratori di aziende lungimiranti del territorio e non solo, che hanno accolto l’opportunità di vivere volontariato aziendale retribuito a chi ne avesse voluto sperimentare il potenziale di crescita in termini di competenze e skill da riportare anche nel proprio contesto lavorativo.

