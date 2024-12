ASCOLI PICENO – La Sezione ascolana di Italia Nostra ha ritenuto di riprendere l’iniziativa della Commemorazione del Comizio organizzato dalla Provincia di Ascoli il 26 novembre 1903 per festeggiare l’imminente avvio dei lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario dei Due Mari da San Benedetto del Tronto a Roma.

Purtroppo per una serie di motivi, ma probabilmente per cattiva volontà, non se ne fece niente e così Ascoli e le aree interne hanno continuato ad essere private di questa fondamentale infrastruttura.

Negli ultimi tempi sembrava che, per merito del Comitato costituito, che è riuscito a far sottoscrivere una petizione da oltre 10 mila sostenitori, compresi tra questi gran parte degli Amministratori degli Enti Locali del territorio, si stesse muovendo qualcosa, tanto è vero che sembrava fosse stato stanziata una somma rilevante per l’effettuazione di uno Studio di Fattibilità della nuova linea ferroviaria ed in particolare del tratto tra Ascoli ed Antrodoco.

Ma si è trattato di una sterile speranza. Infatti la somma stanziata per lo studio di fattibilità è scomparsa e si è sciolta come neve al sole. Si è deciso, quindi, di riprendere l’iniziativa della commemorazione per tenere viva la speranza della realizzazione del collegamento ferroviario dei Due Mari.

E’ evidente che per conseguire questo ambizioso obiettivo, sarà necessario il coinvolgimento appassionato di tutte le comunità delle aree interne che dovrebbero essere servite dal nuovo collegamento ferroviario, compreso naturalmente quello fondamentale degli Amministratori degli Enti Locali.

E’ proprio quel coinvolgimento che ha evitato la soppressione, sembra già decisa, della tratta ferroviaria da Ascoli a San Benedetto, permettendo, invece, la sua elettrificazione e il collegamento diretto con Ancona.

Partecipare all’ incontro organizzato alle ore 17 di giovedì 19 dicembre presso la Bottega del Terzo Settore sarà un segnale positivo di questo attivo coinvolgimento.

Sono previsti i seguenti interventi volti a mostrare l’importanza della realizzazione del collegamento ferroviario dei Due Mari:

Gaetano Rinaldi – La Commemorazione del Comizio della Provincia di Ascoli: una storia che si ripete.

Carlo Clementoni – Le criticità del Sistema infrastrutturale del Medio Adriatico-

Gabriele Bariletti -Il Decremento Demografico delle aree interne e gli effetti positivi prodotti dalla realizzazione della Ferrovia Salaria o dei Due Mari.

Michele Picciolo- Le Chiese affrescate delle aree interne del Piceno: un fenomeno artistico dimenticato.

