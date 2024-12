Oltre a essere un sostegno per le famiglie, il Cdis è un luogo dove la diversità si trasforma in ricchezza per tutta la comunità, come dimostrano le molte iniziative sul territorio

UNIONE DEI COMUNI – Il Centro Diurno di Integrazione Sociale (Cdis), fondato nel 1991 e gestito dalla Cooperativa Sociale Service Coop per conto dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’assistenza e l’inclusione di persone con disabilità. “Il Centro – spiega la coordinatrice Tiziana Del Giovane – accoglie quotidianamente 18 utenti e offre loro opportunità educative, socio-sanitarie e ricreative attraverso laboratori creativi e attività che mirano a migliorare la qualità della vita e l’integrazione sociale”.

Oltre a essere un sostegno per le famiglie, il Cdis è un luogo dove la diversità si trasforma in ricchezza per tutta la comunità, come dimostrano le molte iniziative sul territorio. Tra queste, spiccano i due eventi organizzati in occasione del Natale, pensati per celebrare la creatività e la solidarietà.

Il primo appuntamento è previsto per il 20 dicembre, quando gli oggetti artigianali realizzati nei laboratori del Centro saranno esposti presso il Centro Commerciale “Lu Battente” di Ascoli Piceno. Tra ceramiche e manufatti artistici, i visitatori potranno scoprire il talento creativo e la capacità manuale dei ragazzi del Cdis. Questa esposizione è molto più di una semplice mostra: è un’occasione per avvicinare la comunità al mondo del Centro, favorendo l’incontro e l’integrazione.

Il secondo evento, la tradizionale Festa di Natale, si terrà il 23 dicembre alle ore 18:30 presso la sede del Centro a Pagliare del Tronto. La serata prevede un buffet, giochi e danze organizzati in collaborazione con la Comunità di San Giovanni Bosco. L’invito è aperto a tutta la comunità, per condividere momenti di festa e rafforzare il legame tra il Centro e il territorio.

Diverse personalità del territorio hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto dal Centro. Ivan Ameli, presidente della Scuderia Ferrari Club Castorano, ha sottolineato: “La nostra collaborazione con il Cdis è un vanto. Regaliamo le ceramiche realizzate dai ragazzi durante i nostri eventi e in pista. Tra i prossimi impegni, omaggeremo anche Gianmarco Marzialetti, vice Campione del Mondo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, che è un pilota della nostra scuderia, in un evento a Castorano con i ragazzi del Centro. Il nostro motto? ‘Cavalca la passione, vinci in solidarietà’ che esprime l’essenza di questo sodalizio e coinvolgerà le aziende nel tesseramento: una parte sarà donata al Cdis”.

“Il Cdis – aggiunge l’assessore di Spinetoli Germana Gagliardi – è un arricchimento per tutta la comunità. In particolare, ci inorgoglisce la Biblioteca Inclusiva Cesare Forlini, che, grazie ai libri forniti dal Comune, favorisce il coinvolgimento dei bambini delle scuole e dei ragazzi del Centro. Il Cdis è un punto di riferimento centrale per i cinque comuni dell’Unione.”

Anche l’assessore offidana Isabella Bosano ha voluto ribadire la sua vicinanza: “Questo Centro è un’eccellenza della Vallata. I sorrisi e le emozioni che regalano questi ragazzi ci ricordano quanto sia preziosa questa realtà. Il Serpente Aureo sarà sempre aperto a nuove sfide e spettacoli per loro”.

Infine, il sindaco di Colli Andrea Cardilli ha evidenziato il ruolo centrale degli operatori: “L’entusiasmo che si respira al Cdis è merito di chi lavora con passione ogni giorno. Tiziana Del Giovane e le operatrici mettono il cuore in tutto ciò che fanno”.

