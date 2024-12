La platea è risultata particolarmente coinvolta dall’argomento trattato per l’attualità e l’utilità dello stesso. Così come è accaduto anche nel corso degli altri 10 seminari (se contiamo anche i due svolti nel 2023)

ASCOLI PICENO – Successo di presenze nel 2024 per la formazione di “Capacity Building Piceno”, iniziativa di formazione gratuita finalizzata al rafforzamento della capacità amministrativa del territorio delle Aree Interne Picene. Un successo confermato anche ieri – 18 dicembre –, quando si è svolto l’ultimo appuntamento formativo dell’anno, presso l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione.

Ieri mattina si è parlato di “Impiego della Polizia Locale a supporto delle emergenze” e la platea è risultata particolarmente coinvolta dall’argomento trattato per l’attualità e l’utilità dello stesso. Così come è accaduto anche nel corso degli altri 10 seminari (se contiamo anche i due svolti nel 2023), per un totale di oltre 40 ore di formazione a favore delle Aree Interne Picene, cioè di 17 comuni delle aree più interne della provincia di Ascoli Piceno: Acquasanta terme, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Appignano del Tronto e Venarotta. I seminari, infatti, sono rivolti soprattutto a chi opera nella pubblica amministrazione o a professionisti e stakeholders del territorio delle Aree Interne Picene, ma non solo, in quanto molti dei partecipanti sono anche del territorio circostante.

Si contano circa 480 partecipanti in 12 mesi che hanno ascoltato e si sono messi alla prova con docenti e relatori di altissimo livello, anche su scala nazionale, come – tra gli altri – il prof. Stefano Villamena (Docente Dipartimento di Giurisprudenza Università di Macerata e Dottore di Ricerca in Diritto Regionale e degli Enti Locali), l’arch. Fabrizio Pistolesi (Esperto di semplificazione normativa, membro della commissione presso il Consiglio Superiore dei LL.PP. per la predisposizione di un testo di Legge recante disciplina delle costruzioni), l’ing. Loris Pierbattista (Dirigente Ente pubblico nazionale e Esperto in e-procurement), o il dr. Giuseppe Ferraina (IFEL Responsabile Area Sistema informativo, Perequazione e Regole finanziarie).

E per quanto riguarda gli argomenti: nel corso di un anno di formazione si è parlato di Codice dei contratti pubblici, edilizia, urbanistica, pubblico impiego, contabilità e nuovo codice degli appalti. Temi utili – e spesso necessari – a dipendenti pubblici e stakeholders del territorio per operare al meglio in luoghi fragili ma densi di potenzialità e valore, per pubbliche amministrazioni in grado di competere alle grandi sfide che sono chiamate a svolgere.

Un territorio nel quale l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione – sostenuta dalla Regione Marche (con Fondi POC Marche 2014-2020), nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) – vuole continuare a promuovere con successo la formazione, per far crescere la conoscenza e la consapevolezza di addetti ai lavori del settore pubblico/privato o volontariato che hanno il diritto/dovere di informarsi e formarsi e che – in questo modo – riescono a farlo anche gratuitamente. Sulla scia dei successi di partecipazione del 2024, infatti, sono già in programma ben 3 seminari presso l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione a gennaio e febbraio 2025, sempre nell’ambito del progetto “Capacity Building Piceno”. Si inizia il 24 gennaio 2025 con “Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici e mercato elettronico della pubblica amministrazione”, per proseguire il 29 gennaio 2025, con “La riforma Accrual negli Enti locali”, fino ad arrivare a una programmazione prevista già per il 12 febbraio 2025 quando si parlerà di “Le assunzione di personale”.

“Questi risultati di successo riscontrati con la formazione gratuita e di qualità ci danno fiducia per il futuro perché vuol dire che continuiamo a impegnarci per qualcosa di davvero utile al territorio sul quale operiamo e che cerchiamo di supportare al meglio. Sono quindi fiero che le Aree Interne Picene, nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne, siano promotrici anche nel 2025 del progetto Capacity Building Piceno. Iniziativa che però sarebbe inimmaginabile senza l’impegno di dipendenti e professionisti che ci accompagnano e guidano in questo percorso, e ai quali va la mia riconoscenza perché so bene che – come me – credono profondamente in questo percorso di crescita che porta valore a tutti” – dichiara Giuseppe Amici, portavoce delle Aree Interne Picene, nonché presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione e presidente di Uncem Marche.

