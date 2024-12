ASCOLI PICENO – Il Comitato Croce Rossa Italiana di Ascoli Piceno apre il 2025 con l’ avvio di un nuovo corso di formazione per diventare VOLONTARIO di CRI.

Possono candidarsi cittadini italiani e stranieri (purché regolarmente residenti in Italia), senza distinzione di sesso e che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto minimo 14 anni di età.

Il corso avrà inizio il giorno mercoledì 8 gennaio 2025 e si concluderà il 22 febbraio (data esame) gli orari sono serali dalle 20:00 alle 22:30/23:00 secondo il programma didattico, le lezioni sono calendarizzate due volte alla settimana (mercoledì e venerdì). Le iscrizioni si chiudono il giorno 4 gennaio.

Le lezioni sono in presenza si svolgeranno presso il Comitato CRI di Ascoli Piceno in via Tucci , 3 ( stesso stabile della Casa Albergo Ferrucci) ,sempre su GAIA sarà consultabile il programma ed il calendario delle lezioni del corso. La didattica è diretta all’acquisizione di un profilo informativo che tiene conto della necessità, per chi intende dare il suo apporto alla CRI, di conoscerne storia e peculiarità, prerogative ed attività.

Non mancano, inoltre, le nozioni di primo soccorso e di educazione sanitaria, che consentono di avere una prima informativa su “cosa fare” e soprattutto “cosa non fare” in caso di infortunio.

