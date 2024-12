OFFIDA – Il Comune di Offida ha conferito un attestato di riconoscimento a due dei suoi talenti più brillanti nel campo della ristorazione, Daniele Citeroni e Gianmarco Di Girolami, per il loro straordinario contributo nella diffusione della cultura culinaria offidana a livello internazionale. Citeroni ha portato i sapori di Offida a Parigi e Barcellona, mentre Di Girolami ha conquistato il Brasile e il Giappone, dimostrando come l’eccellenza enogastronomica possa diventare un linguaggio universale.

“Sono orgogliosa che due delle nostre attività siano diventate lo specchio di Offida nel mondo – commenta l’assessora al Commercio, Marica Cataldi – Il commercio è sinonimo di accoglienza, professionalità e artigianato in una città in continuo movimento come Offida e le sue eccellenze nel campo della ristorazione ne sono la prova tangibile”.

Cataldi ha anche annunciato con soddisfazione l’apertura di una nuova attività, il ristorante “Al Picchio” dello chef Riccardo Amabili, che inaugurerà il 22 dicembre. Un segnale ulteriore del dinamismo e della qualità della scena gastronomica offidana.

“Possiamo già definire Offida un polo enogastronomico importante – aggiunge lo chef Citeroni – i riconoscimenti ci sono. Se guardiamo oltre, dopo Senigallia c’è Offida. Attirare giornalisti internazionali che parlano delle nostre eccellenze è un piacere e un’opportunità”.

Queste iniziative, per Di Girolami, non solo consolidano l’immagine di Offida, ma attirano l’attenzione di un pubblico globale.

“L’Amministrazione comunale, consapevole del valore del proprio patrimonio – aggiunge l’assessora al Turismo Isabella Bosano – lavora attivamente per promuovere le peculiarità del territorio. E proprio per questo ringrazio i nostri due chef che contribuiscono a portare il nome di Offida nel mondo, mettendola in mostra attraverso la gastronomia”.

L’attestato di riconoscimento riposta la seguente dicitura:“Per aver saputo portare la cultura della nostra Città oltre i confini nazionali come ambasciatore di tradizioni e sapori che raccontano la storia e l’anima di Offida. La cucina come strumento di promozione culturale e turistica in grado di raccontare storie, tradizioni e identità”.

Il sindaco Luigi Massa ha evidenziato l’importanza di questo conferimento: “Offida è arte, tradizione e cultura. Citeroni e Di Girolami rappresentano un pezzo fondamentale di questa identità. Il fatto che siano stati scelti per rappresentare l’Italia nel mondo è un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità”.

In effetti, Citeroni e Di Girolami sono stati coinvolti in progetti di altissimo profilo: in Giappone con Tipicità, in Francia (Parigi) in collaborazione con la Regione Marche, in Brasile con l’Ambasciata italiana e in Spagna (Barcellona) con la Camera di Commercio.

