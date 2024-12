ASCOLI PICENO – Consapevoli di fare meglio.

Mister Simone Seccardini si presenta in sala stampa, nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, dopo la sconfitta dell’Atletico Ascoli a Sora per 2-0, gara valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore ascolano riportate dal portale del Club bianconero: “Abbiamo trovato un Sora solido e ostinato, la loro intensità ci ha messo in difficoltà. Peccato per il goal annullato di Antognazzi, a mio parere regolare, e l’espulsione di Pompei ma faccio un grande applauso ai miei ragazzi che nonostante l’inferiorità numerica non si sono persi d’animo. Abbiamo 8 punti in più rispetto allo scorso campionato, non possiamo che essere soddisfatti dell’andamento della squadra”.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.