CASTORANO – Iniziativa sociale.

Nella mattinata del 22 dicembre, alla presenza dell’Amministrazione Comunale di Castorano e della sindaca Rossana Cicconi, del parroco don Mauro Servidei, dei rappresentanti dell’azienda Tecnidor, dell’impresa Neri di Castorano che ha eseguito i lavori e di un nutrito numero di cittadini, è stata inaugurata la nuova area di sosta di via Olimpica a San Silvestro di Castorano, sita tra il parco giochi e la piscina.

Nuovi parcheggi in un’area che da tempo necessitava di avere maggiori spazi per le auto, con i residenti che finalmente possono vedere esaudita la loro richiesta grazie al fattivo interessamento dell’Amministrazione comunale della sindaca Rossana Cicconi, che ha portato a compimento un progetto iniziato nella passata legislatura comunale. Taglio del nastro che sancisce l’importanza di una infrastruttura che va incontro alle esigenze dei cittadini, ed in particolare dei residenti e dei tanti che ogni giorno frequentano le attività presenti in zona.

“È con orgoglio che inauguriamo questo nuovo spazio pubblico al servizio della collettività – le parole della sindaca Rossana Cicconi – che permetterà una migliore vivibilità della zona. Un’opera che oggi vede la luce grazie anche e soprattutto alla lungimiranza della passata Amministrazione comunale”.

“Questa infrastruttura – le ha fatto eco l’ex sindaco e oggi consigliere comunale, Graziano Fanesi, ricordando i vari passaggi che hanno accompagnato l’opera – è frutto di un percorso nato circa due anni fa, quando insieme al consigliere Andrea Carlini e all’Amministrazione comunale uscente decidemmo di incontrare la proprietà dell’area proponendole la cessione gratuita al Comune con l’accordo di realizzare un parcheggio pubblico che potesse superare alcune criticità di viabilità della zona. Dopo un iter burocratico piuttosto articolato, siamo felici del risultato raggiunto”.

“Una collaborazione che si rinsalda – il pensiero di Domenico Chiovini, rappresentante della Tecnidor, società proprietaria della piscina castoranese – quella con l’Amministrazione comunale, con la piscina che rappresenta un servizio importante nella Vallata del Tronto da oltre 20 anni e che è stata e sarà sempre vicina alle esigenze del territorio”.

A parlare di numeri è stato invece Roberto Schiavi, consigliere comunale con Delega ai Lavori Pubblici: “L’investimento è stato possibile grazie ad un finanziamento di 50.000 euro di cui alla legge 160 del 2019 del Ministero degli Interni, in aggiunta ai circa 13.000 euro di fondi attinti dal bilancio comunale, e vede la realizzazione di 24 posti auto che verranno prossimamente completati con segnaletica ed illuminazione pubblica”.

I lavori, portati a termine in poco più di un mese, sono stati realizzati dall’impresa Neri di Castorano su progettazione interna della responsabile dell’ufficio tecnico ingegner Valentina Di Martino, tenendo in debito conto il contesto paesaggistico nel quale sono inseriti. Al termine dell’inaugurazione la sindaca Rossana Cicconi ha voluto poi salutare e ringraziare gli intervenuti con un brindisi, augurando a tutti i cittadini i migliori auguri di buone feste.

