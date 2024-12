ASCOLI PICENO – Ascoli Piceno si prepara a vivere una serata indimenticabile all’insegna della grande musica natalizia. Il 30 dicembre presso la suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro Martire, il Gruppo Vocale A.d.A. da Montecosaro, regalerà al pubblico un Concerto di Natale che promette emozioni uniche e irripetibili.

Accompagnati da un raffinato quintetto d’archi, le ragazze del Gruppo Vocale A.d.A. e il loro Maestro Lorenzo Perugini , daranno vita a una selezione dei brani natalizi più celebri, spaziando dalle armonie tradizionali alle melodie più solenni e intime. Un viaggio musicale pensato per scaldare i cuori e celebrare la magia del Natale attraverso le note senza tempo di canti come Adeste Fideles , Carols of the Bells e altri capolavori della tradizione internazionale.

Ad accompagnare questo viaggio dei musicisti di eccellenza. Violini: Nicolò Grassi e Lorenzo Gubbioli. Viola: Francesca Fogli. Violoncello: Vincenzo Pergola. Pianoforte: Carlo Mazzieri. Percussioni: Marco Fiscaletti.

L’evento non è solo un’occasione per immergersi nella bellezza della musica, ma anche un momento di condivisione e aggregazione, perfettamente in sintonia con lo spirito natalizio.

L’ingresso al concerto è gratuito , un dono che il Gruppo Vocale A.d.A. vuole fare alla città di Ascoli Piceno, dato che due componenti vengono proprio dalla nostra città.

Non perdete questa occasione unica per concludere il 2024 nel segno della musica, dell’arte edella bellezza. Il Concerto di Natale del Gruppo Vocale A.d.A. è un invito a lasciarsi incantare e a vivere insieme un momento che resterà nei cuori di tutti.

Dettagli dell’evento: 30 dicembre 2024, ore 21, Chiesa di San Pietro e Martire, ingresso gratuito.

