ASCOLI PICENO – Un bel momento di confronto e partecipazione, durante il quale sono emersi spunti e idee per Ascoli da coloro che attualmente vivono lontano dalle Cento Torri. Tutto questo è stato “Piceni nel mondo”, l’appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla stessa associazione Piceni nel Mondo che, questa mattina, 23 dicembre, è andato in scena presso la Sala della Ragione del Palazzo dei Capitani e che ha visto la presenza di ascolani di tutte le età, che vivono fuori città o all’estero per motivi di studio, lavoro o personali.

“Durante le feste natalizie tanti tornano a casa dalle loro famiglie – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – e allora abbiamo voluto approfittare dell’opportunità per parlare con loro e far emergere suggerimenti e riflessioni sulla nostra città. Spesso per chi vive in un luogo non è semplice fare valutazioni oggettive, mentre un occhio esterno è capace di cogliere aspetti che altrimenti potrebbero passare inosservati. È stato un momento di arricchimento per tutti e il fatto che abbiano partecipato tante persone, dai giovani ai più adulti, è un segnale evidente dell’amore che gli ascolani nutrono per la loro città, anche quando vivono altrove. Condivisione di esperienze, proposte di crescita, spunti di riflessione: ho preso nota di tutto quanto emerso da questa bella chiacchierata e cercheremo di mettere in pratica i preziosi consigli ricevuti” ha concluso il sindaco Fioravanti.

