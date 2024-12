MONSAMPOLO DEL TRONTO – il 26 dicembre 2024, alle ore 18, presso il Teatro comunale di Monsampolo del Tronto, si terrà il Concerto degli Auguri con “Che storia della musica”, un vero e proprio spettacolo concepito come un viaggio nel tempo: ben 300 anni di musica, con l’esecuzione di alcuni tra i brani più celebri, che hanno lasciato il segno, dall’Aria sulla quarta corda di Bach, all’Inno alla Gioia di Beethoven, dalla Marcia Turca di Mozart a Rossini , a Chopin, fino a giungere alle musiche di Walt Disney. Uno spettacolo musicale per tutti, grandi e piccini, che saranno guidati dala frizzante spiegazione del Direttore e mattatore dello spettacolo, il Maestro Nicola Gaeta, che interagirà con il pubblico, conducendo il pubblico in un percorso dinamico ed appassionante, in un turbine di musica.

Il concerto è organizzato dalla Gioventù Musicale d’Italia e dal Comune di Monsampolo, nell’ambito di un progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. Si tratta di una produzione della Società Aquilana dei Concerti B. Barattelli, con un ensmeble di ben 7 strumentisti: Luvi Gallese e Andrea Petricca al violino, Giulio Sbernardori alla viola, Maria Margherita Paci al violoncello, Giovanni D’Eramo al contrabbasso e Luca Giuliani al clarinetto. Al flauto e direttore d’orchestra Nicola Gaeta.

Lo spettacolo sarà impreziosito da alcune tra le più belle arie natalizie, con la splendida voce del soprano Claudia Nicola Calabresi, una delle giovani voci liriche più promettenti nel panorama concertistico italiano.

Uno spettacolo di grande qualità artistica, per farsi insieme gli auguri al ritmo della musica.

L’ingresso è gratuito e lo spettacolo accessibile ai diversamente abili. Informazioni Gioventù Musicale telefono 380 5921393

