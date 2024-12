ASCOLI PICENO – Questa settimana doppio appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura-edizione invernale: giovedì 26 dicembre “Nel cuore del Natale” a Comunanza e domenica 29 dicembre “Il tempo incantato” ad Acquasanta Terme.

Per il primo appuntamento “Nel cuore del Natale” giovedì 26 dicembre arriveremo a Comunanza, con un’escursione panoramica e nel pomeriggio concerto con i Piceno Brass in attesa dell’inizio dello storico presepe vivente giunto alla sua 44esima edizione. Il ritrovo per l’escursione è alle ore 9.45 presso piazza IV novembre a Comunanza con partenza alle ore 10.00. L’escursione è un percorso con partenza e rientro a Comunanza, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 4,2 km, con un dislivello di 191 mt e un tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza. Al rientro alle ore 12.30 pranzo libero presso le strutture ricettive presenti nella zona o al sacco. Alle ore 16 concerto dei Piceno Brass presso piazza IV novembre e alle ore 17.30 ingresso al Presepe Vivente.

Per il secondo appuntamento “Il tempo incantato” domenica 29 dicembre arriveremo ad Acquasanta Terme, con un’escursione panoramica e nel pomeriggio concerto con The Holograms. Il ritrovo per l’escursione è alle ore 9.30 ad Acquasanta Terme piazza Angela Latini con partenza alle ore 9.45. L’escursione è un percorso ad anello con partenza e rientro ad Acquasanta Terme, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 4,68 km, con un dislivello di 272 mt e un tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza. Al rientro alle ore 12.30 pranzo libero presso le strutture ricettive presenti nella zona o al sacco. Alle ore 15.30 concerto The Holograms presso piazza Angela Latini, lato giardini pubblici.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma è necessaria la prenotazione compilando il form della data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

L’edizione invernale di questa ormai storica manifestazione turistica e culturale consentirà ai numerosi turisti, che accorreranno in questo periodo dell’anno nel Piceno, di scoprire le bellezze naturali, culturali e ed enogastronomiche delle aree interne del nostro territorio, favorendo la destagionalizzazione turistica. Inoltre contribuirà a sostenere l’economia locale e a promuovere un turismo sostenibile offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile ricca di natura, cultura e gusto.

Il Festival è co-finanziato dalla Regione Marche, con Fondo di Rotazione-Accordo per la Coesione 2021-2027 a valere sul Bando per la concessione di incentivi a sostegno di attività di Co-Marketing insieme all’Associazione Culturale Appennino Up, è promosso con il patrocinio gratuito di Bim Tronto e Mete Picene, con la collaborazione dei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Force e Montegallo.

