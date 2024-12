Serie C: due i match dei bianconeri , entrambi esterni trasmessi in chiaro: Pescara-Ascoli e Perugia-Ascoli.

ASCOLI PICENO – La Lega Pro, con riferimento alle partite del Campionato di Serie C NOW fino alla 13^ giornata di ritorno, ha comunicato quelle che saranno trasmesse in diretta su Rai Sport. Due i match, entrambi esterni, che riguardano i bianconeri: PESCARA-ASCOLI (8^ rit.), in programma lunedì 17 febbraio, alle 20:30, e PERUGIA-ASCOLI (10^ rit.) di lunedì 3 marzo, alle 20:30.

Il campionato riprenderà dopo la sosta natalizia.. L’Ascoli si preprara in vista del match contro la Pianese in programma Lunedì 6 Gennaio alle ore 15 al “Comunale” di Piancastagnaio per la 21° giornata del girone B del campionato di Serie C..

Anche la Pianese è a quota 25 punti in classifica. La società lavora sul mercato soprattutto per rinforzare il centrocampo. Contro la Pianese non ci saranno gli squalificati Ivan Varone e Simone D’Uffizi. Tornerà a disposizione Francesco Forte che ha terminato la squalifica per la vicenda scommesse.

