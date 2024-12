Non appena arriverà l’autorizzazione per tale deroga: “Impossibile da concedere in mancanza del gestore che arriverà nelle prossime ore”

ASCOLI PICENO – Un’assemblea di confronto e dialogo tra tutto il cda del Cotuge si è svolta questa mattina, 27 dicembre, presso la Sala De Carolis e Ferri di Palazzo dell’Arengo ad Ascoli.

Il Presidente Marco Fioravanti si è impegnato a ottenere una deroga per l’utilizzo dell’impianto di risalita di Monte Piselli, che sarà gestito dalla Remigio Group come da contratto sottoscritto. L’impianto sarà fruibile da sciatori e appassionati della montagna non appena arriverà l’autorizzazione per tale deroga, impossibile da concedere in mancanza del gestore, prevista nei prossimi giorni.

Già da domani, invece, sabato 28 dicembre, grazie al lavoro portato avanti dal Cotuge, che ha messo a disposizione del gestore il terreno e il battipista interessato, sarà sgomberata la strada per l’intermedia di competenza del gestore Remigio Group e, contestualmente, aperto e fruibile il ‘campetto’ sciistico presente in località San Giacomo.

