ASCOLI PICENO – Il 2025 ascolano si aprirà all’insegna della grande musica con il tradizionale Gran Concerto di Capodanno, in programma mercoledì 1 gennaio alle ore 21.30 al Teatro Ventidio Basso. Protagonisti della serata saranno il Coro Ventidio Basso, diretto dal Maestro Pasquale Veleno, e l’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico, guidata dal Maestro Alfredo Sorichetti. A impreziosire l’evento, le straordinarie voci del soprano Valentina Corradetti e del tenore Dario Di Vietri. “Sarà un bel momento per stare insieme e dare in benvenuto all’anno nuovo – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – grazie a un appuntamento che è ormai una tradizione nella nostra città. Il Coro Ventidio Basso e l’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico daranno vita a una serata di musica assolutamente da non perdere, valorizzata dalla magia del nostro splendido teatro”.

Gli ultimi biglietti per assistere al Gran Concerto di Capodanno sono in vendita presso la Biglietteria del Teatro Ventidio Basso (0736/298770) e online su www.vivaticket.it

