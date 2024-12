ASCOLI PICENO – “Si chiude un 2024 importante, che da un lato ha segnato la conferma di questa Amministrazione alla guida dell’Arengo e dall’altro ha dato, a tutti noi, il giusto slancio per affrontare il 2025, che sarà denso di sfide e nuovi progetti”.

Il sindaco Marco Fioravanti fa il punto sull’anno che si sta per chiudere, con il pensiero già rivolto alle azioni amministrative da mettere in campo nei prossimi mesi insieme alla Giunta che, da giugno 2024, è al lavoro: nella squadra di governo ci sono il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Cardinelli, l’assessore alle Pari opportunità e sicurezza urbana, Annagrazia Di Nicola, l’assessore alla Pubblica istruzione, Donatella Ferretti, l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, l’assessore al Bilancio, Francesca Pantaloni, l’assessore all’Urbanistica, Giovanni Silvestri, l’assessore allo Sport, Domenico Stallone, e l’assessore al Commercio, Laura Trontini, oltre al presidente del Consiglio comunale, Alessandro Bono.

“Tanto abbiamo fatto e ancora di più vogliamo fare. Il 2024 – ha spiegato Fioravanti – è stato un anno molto importante per tutti i temi ‘green’ che da sempre ci stanno a cuore: abbiamo lavorato sulla mobilità sostenibile, con l’istituzione delle zone 30 e la creazione di nuovi spazi ciclabili nel tessuto urbano, abbiamo ottenuto la Bandiera gialla Fiab e stiamo proseguendo nella grande opera di bonifica dell’area ex Carbon”.

Il sindaco ha anche focalizzato l’attenzione sui lavori pubblici: “Il ponte sul Tronto è certamente l’intervento più imponente che abbiamo in agenda, a cui si affiancano i tantissimi cantieri legati al Pinqua. Stiamo portando avanti una riqualificazione profonda del patrimonio immobiliare cittadino, che darà un nuovo volto alla città rendendola più funzionale ed efficiente. Siamo molto attenti a tutto ciò che riguarda l’edilizia scolastica: oltre ad aver trovato una soluzione per gli studenti della Malaspina, che saranno ospitati all’ex Banca d’Italia dopo i necessari adeguamenti, stiamo portando avanti tutti i progetti e i cantieri sugli altri istituti scolastici, con investimenti per decine di milioni di euro”.

Il sindaco ha poi messo l’accento su un altro aspetto, che unisce 2024 e 2025: “Quello che sta per entrare sarà l’anno di Ascoli Città Europea dello Sport, un titolo ottenuto grazie al grande lavoro svolto finora e che apre la strada a ulteriori investimenti per migliorare le infrastrutture e dare a tutte le discipline i giusti spazi”.

Un aspetto da sempre al centro dell’attenzione dell’Amministrazione è anche quello relativo alla tutela delle fasce più deboli della popolazione: “Abbiamo attuato tanti strumenti per non lasciare nessuno indietro: i buoni spesa e il bonus affitti sono solo due esempi dell’impegno che quotidianamente mettiamo in campo per dare risposte ai cittadini più in difficoltà”.

Capitolo a parte, quello legato a cultura ed eventi: “Abbiamo cercato di rendere Ascoli sempre più una destinazione appetibile per turisti e visitatori, insistendo molto sul ruolo di Città Metromontana e lavorando a stretto contatto con l’intero territorio. La promozione e le politiche messe in campo hanno dato i loro frutti, come dimostra il record di 30mila visitatori registrati quest’anno nei nostri Musei. La strada intrapresa, già da qualche anno, è quella giusta: vogliamo insistere e continuare così, per ottenere risultati sempre migliori per la crescita di Ascoli e il benessere degli ascolani”.

