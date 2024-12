OFFIDA – Fervono i preparativi per la 32ª edizione della Farfalla d’Oro, l’attesissima rassegna canora per bambini che si terrà il 5 gennaio 2025 alle ore 21, presso il Teatro Serpente Aureo di Offida. L’evento, simbolo di talento e passione, è organizzato dal Comitato “La Farfalla d’Oro”, presieduto da Sabina Premici, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Offida, la Pro Loco, l’Istituzione Sieber e il Corpo Bandistico “Città di Offida”.

Sul palco del Serpente Aureo si alterneranno 10 piccoli cantanti, pronti a emozionare il pubblico con i loro brani, tutti eseguiti rigorosamente dal vivo. Ecco i giovani talenti e le loro canzoni:

Maria Albertini (6 anni, Appignano del Tronto): Un principe blu

Michele Santilli (8 anni, Falconara): Zitto e mosca

Fedro Castillo Mincio (8 anni, Montecassiano): La frutta e la verdura

Aurora Toccaceli (8 anni, San Benedetto del Tronto): Ballano

Anna Viola (8 anni e mezzo, Piane di Falerone): Mister spazzolino

Greta Camaioni (9 anni, Spinetoli): Ci pensa mamma

Yasmine Manai (9 anni, San Benedetto del Tronto): Mettici la salsa

Malica Pierdominici (10 anni, Comunanza): Acca

Caterina Marsucci (12 anni, Falconara): Ciao Europa

Nicole Albanesi (10 anni, Castel di Lama): Giovanissimo papà

Ad accompagnare i piccoli cantanti ci sarà il coro diretto dalla Maestra Monica Longo, composto da 19 giovanissimi: Angelica Gonzalez Paz, Matilde Fiorili, Diego Esposito, Eleonora Foglietta, Bianca Alesiani, Matteo Iezzi, Cecilia Rossi, Aureliano Rossi, Carlotta Merlonghi, Nicoletta Merlonghi, Maia Bartolomei Colonnella, Carola D’Angelo Acciarri, Pietro Stracci, Nicole Monne, Tommaso Petrocchi, Flora Mariano, Enrico Sabatini, Gioia Impedovo e Aylen Cameli.

Ai cori si uniranno i vocalist Antonella Ciabattoni, Gaia Mozzoni, Camilla Maroni e Andrea Marinelli.

Un’altra caratteristica distintiva della manifestazione è l’orchestra dal vivo, composta da:Silvia Premici (tastiere), Vittorio Paolini e Giancarlo Premici (chitarre), Sergio Grandoni (batteria), Umberto Svizzeri (percussioni), Fabio Vesperini (basso), Giorgio Ciabattoni (tromba), Luca Vesperini (trombone).

La serata sarà presentata dall’assessora Marica Cataldi, Mauro Moretti e Sara Capretti, con l’intrattenimento del Mago Gabriel, che promette di regalare momenti di magia e allegria.

Un momento speciale sarà dedicato alla consegna del Premio “La Farfalla d’Autore” al noto doppiatore anconetano Luca Violini, riconosciuto per il suo straordinario contributo artistico.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alle associazioni “Michele per tutti” e AVIS sezione di Offida, unendo così il talento e la solidarietà in una serata indimenticabile.

La prevendita dei biglietti presso Monja’s Shop, in Corso Serpente Aureo 89, Offida. I costi dei biglietti sono: a ingresso gratuito per i bambini fino a 13 anni; 5 euro per ragazzi dai 14 ai 18 anni e per il loggione; 10 euro per l’ingresso intero.

