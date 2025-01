Una ricca merenda offerta dai Lions, ha concluso l’incontro ed è stata l’occasione per augurare un sereno Natale ed un 2025 ricco di salute e serenità agli anziani ed agli operatori della struttura

ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi si è tenuto un pomeriggio di solidarietà presso il Villaggio Santa Marta di Ascoli Piceno. Dopo lo stop imposto dalla pandemia, l’Istituto Musicale Gaspare Spontini, diretto dalla Prof.ssa Maria Puca ed il Lions Club Ascoli Piceno Urbs Turrita, presieduto dal dottor Roberto Camaiani, hanno ripreso la bella tradizione di trascorrere un pomeriggio accanto agli anziani ospiti della struttura della Diocesi di Ascoli Piceno, diretta da mons. Lino Arcangeli che ha preservato il più possibile in sicurezza la salute dei nonnini anche dopo l’emergenza Covid. Il Villaggio Santa Marta nasce da un felice e provvida intuizione dell’allora Vescovo Mons. Marcello Morgante che volle creare un “Villaggio” per accogliere anziani soli e giovani madri in difficoltà.

Ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, il Vice Sindaco Massimiliano Brugni che ha portato gli auguri del Sindaco Marco Fioravanti ed ha ringraziato quanti operano nella struttura con dedizione e sollecitudine.

Il pomeriggio è stato allietato dalle esibizioni delle giovanissime allieve di Canto delle Classi delle prof.sse Angela Crocetti e Victoria Viola e dai balletti che hanno visto protagoniste le allieve della Classe di Danza della Prof.ssa Maria Luigia Neroni.

Una ricca merenda offerta dai Lions, ha concluso l’incontro ed è stata l’occasione per augurare un sereno Natale ed un 2025 ricco di salute e serenità agli anziani ed agli operatori della struttura che rimane un vero e proprio vanto della Diocesi ascolana.

