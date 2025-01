Come funziona? È molto semplice: sabato pomeriggio sarà possibile portare due o più giocattoli o libri per bambini al gazebo presente al chiostro di San Francesco, e in cambio se ne potrà prendere uno a propria scelta

ASCOLI PICENO – Sabato 4 gennaio dalle ore 15 alle 19 al chiostro di San Francesco, per la prima volta ad Ascoli Piceno, ci sarà uno degli eventi più amati della comunità del Movimento 5 Stelle, che si svolge fin dal 2009 ed è una delle principali iniziative culturali e territoriali degli attivisti M5S: Giocattoli in Movimento.

Come funziona? È molto semplice: sabato pomeriggio sarà possibile portare due o più giocattoli o libri per bambini al gazebo presente al chiostro di San Francesco, e in cambio se ne potrà prendere uno a propria scelta. Unico requisito: i giochi devono essere integri e utilizzabili. I giocattoli e i libri raccolti verranno donati al PAS (Polo Accoglienza e Solidarietà), associazione di 23 associazioni che operano nel campo della solidarietà, dell’inclusione sociale, della promozione umana e dell’accoglienza, e alla Casa Famiglia Santa Gemma.

I regali sono un modo per rendere i bambini protagonisti e partecipi di una festa che li riguarda in modo speciale. I regali sono utili per trasmettere ai bambini dei valori importanti, come l’amore, la generosità, la solidarietà, la speranza e la fantasia. Farli partecipare a giocattoli in Movimento sicuramente sarà una bellissima esperienza.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.