L’attaccante passa in prestito al Picerno, nel girone C di Serie C con cui giocherà a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

ASCOLI PICENO – Ritorno solo di passaggio ad Ascoli per l’attaccante Filippo Palazzino, che ha un contratto con la società bianconera fino al 30 Giugno 2027. Il classe 2003 si era trasferito a titolo temporaneo al Legnago nel girone B di Serie C. Nessun gol nelle 17 presenze messe a referto, passa in prestito al Picerno, nel girone C di Serie C con cui giocherà a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il rientro anticipato del prestito di Filippo Palazzino dal Legnago e il suo trasferimento a titolo temporaneo al Picerno fino al 30 giugno 2025“.

