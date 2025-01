LIVE. Stadio “Comunale” di Piancastagnaio ventunesima giornata del girone C del campionato di Serie C.

Entrambe le squadre sono appaiate a 25 punti in classifica. Arbitra Burlando della sezione di Genova. Ben 344 i tifosi del Picchio presenti nel Settore Ospiti. Prima dell’inizio della gara un minuto di raccoglimento in memoria di Aldo Agroppi.

FORMAZIONI UFFICIALI

PIANESE (3-4-1-2): Boer; Indragoli, Polidori, Nicoli; Boccadamo, Odjer, Proietto (71’ Sorrentino), Da Pozzo (59’ Colombo); Simeoni, Mastropietro; Mignani. A disp. Filippis, Reali A., Reali S., Papini, Chesti, Frey, Falleni, Capanni. All.: Formisano

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Piermarini, Gagliolo, Cozzoli (71’ Tavcar); Silipo (54’ Menna), Bando (71’ Maiga Silvestri); Bertini, Marsura (62’ Corazza),Tremolada; Forte (62’ Adjapong). A disp.: Livieri, Sciammarella, Curado, Maurizii, Tirelli, Lo Scalzo, Gagliardi, Caccavo. All. Di Carlo

ARBITRO: Burlando di Genova

NOTE: ammoniti Bertini (A), Simeoni, Odjer(P). Espulso al 49’ Gagliolo (A) per somma di ammonizioni. Al 52’ Raffaelli (A) neutralizza il rigore calciato da Mastropietro (P). Spettatori 1.050 (di cui 222 abbonati e 344 ospiti) per un incasso di 11.384 € (di cui 1.549 quota abbonamenti). Rec. 2’ pt

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ termina il match

92′ OCCASIONE ASCOLI Alagna la mette in mezzo dal fondo, la difesa delle zebrette anticipa Corazza

83′ cambio Pianese: esce Mastropietro, dentro Falleni

80′ bella conclusione dalla distanza di Colombo, Raffelli respinge in corner

73′ altro miracolo di Raffaelli, cross di Simeoni per Mignani, colpo di testa deviato sulla traversa dal tuffo del portiere bianconero

71′ cambio Pianese entra Sorrentino per Proietto. Nel Picchio inserisce Tavcar e Maiga Silvestri per Cozzoli e Bando

62′ Doppio cambio Ascoli: out Forte e Tremolada, dentro Corazza e Adjapong

60′ assedio Pianese, colpo di reni di Raffaelli su un tocco di Mastropietro che impatta un crossa dalla sinistra

58′ GOL PIANESE in dubbio offside sul gol del pareggio di Mignani che infila di piattone davanti a Raffaelli sfruttando un bel filtrante

56′ OCCASIONE PIANESE, altro colpo di testa insidioso di Mastropietro in tuffo, fuori di poco

54′ entra Menna per Silipo

53′ ammonito Simeoni per una spallata a palla lontana su Cozzoli

52′ Calcio di rigore per la Pianese in scivolata Cozzoli entra male su Boccadamo. Ammonito il difensore del Picchio e penalty per i padroni di casa. Mastropietro tira piano e centrale para Raffaelli.

48′ Espulso Gagliolo per un fallo su Mastropietro, doppia ammonizione per il capitano e Ascoli che rimane in dieci

PRIMO TEMPO

47′ fine primo tempo dopo 2 minuti di recupero

44′ Silipo a tu per tu con Boer supera il portiere ma viene fermato per offside

38′ Bella punizione di Tremolada dalla distanza che sfiora la traversa

35′ GOOOOOOOL ASCOLI Forte con un tap-in ravvicinato dopo una respinta corta di Boer su un sinistro dal limite di Tremolada, infila in rete

30′ Ammonito Bertini per un brutto fallo a centrocampo

28′ OCCASIONE PIANESE. Tiro a giro da posizione laterale di Mastropietro

26′ filtrante di Forte per Silipo, sinistro di prima respinge Boer

23′ Corner di Tremolada, interessante colpo di testa di Piermarini

18′ OCCASIONE PIANESE. Nicoli imbuca per Mastropietro che stoppa e tira dal limite e tira forte di poco sopra la traversa

14′ Cross di Tremolada dalla destra, colpo di testa di Forte, parata di Boer

9′ punizione per la Pianese al limite dell’area bianconera, da posizione interessante, sulla sinistra. Sul pallone Odjer che crossa in area palla che si spegne sul fondo dopo una spizzata aerea

5′ rischia il Picchio, errore di Raffaelli sulla rimessa in gioco, pallone addosso a Mastropietro, poi il portiere riesce a recuperare

3′ gara iniziata a ritmi alti

0- Nel Picchio in panchina Corazza per fare spazio al ritorno in campo di Francesco Forte. Ascoli in maglia bianca, calcio di inizio affidato alla Pianese

