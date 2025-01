ASCOLI PICENO – Inizia alla grande il nuovo anno della XVII Edizione di Ascolinscena – Rassegna di Commedie al PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno. L’appuntamento è per sabato 11 gennaio 2025 quando la Compagnia teatrale dei DonAttori di Ascoli Piceno offrirà un doppio appuntamento con la nuova commedia “Piccolli misfatti a Brodway”. Doppia replica e doppio cast per una commedia vivace e piena di sorprese che aspetta il pubblico alle ore 17:30 e alle 21.

Opera di Biagio Giardini, la commedia è ambientata nella New York di Broadway degli anni Cinquanta. Il regista Jack Wilder, dopo aver vinto per due anni il Tony Award, punta a ottenere il terzo premio consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessuno. Per riuscirci, chiede al produttore Peter Lemmon di convocare tre grandi attrici – Greta Bacal, Judy Russell e Ava Swanson – senza rivelare loro di essere in competizione. A complicare la situazione, Lemmon, senza fondi, si rivolge al gangster Nick Sorano, che finanzia lo spettacolo a condizione che la sua protetta, la ballerina senza talento Hollie Taylor, ottenga il ruolo principale. Le tre attrici, rivali all’inizio, finiranno col coalizzarsi nel tentativo di estromettere Hollie e riconquistare la parte. Ci riusciranno?

Sul palco del PalaFolli si alterneranno: Alessandra Lazzarini, Biagio Giardini e Maurizio Di Eugenio, Alfonso Pacetti, Vanessa Soletti, Emilio Iuliani e Günther Pariboni, Laura Bernardi e Patrizia Cangemi, Simona Felicetti e Maria Grazia Giovannozzi, Gabriele Baldassarri e Paolo Fratoni. La regia è di Alessandra Lazzarini.

Ascolinscena è una rassegna di commedie organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli con il sostegno di UILT- Unione Italiana Libero Teatro.

Dopo la replica delle 21, sarà possibile incontrare gli attori presso il Bar del Palafolli e degustare vino e stuzzichini offerti dal Tigre di Villa Pigna.

Si ricorda che gli abbonati di Ascolinscena hanno diritto di partecipare allo spettacolo delle 21:00.

Sono ancora disponibili biglietti presso il PalaFolli Teatro oppure sul sito www.palafolli.it

Info 0736 35 22 11.

