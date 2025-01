ASCOLI PICENO – Continua il mercato invernale dell’Ascoli Calcio ma solo in uscita. La società ha comunicato la risoluzione anticipata con la Spal del prestito del portiere Lorenzo Abati. Il 20enne non è mai sceso in campo in questi mesi ad Ascoli, fa rientro alla Spal che lo gira alla Pergolettese, nel girone A del campionato di Serie C.

Altra uscita dunque dopo il centrocampista Simone Campagna, passato al Carpi dopo l’esperienza negativa con il Picchio, come da lui dichiarato, stessa sorte per l’esterno. Si segnala anche il ritorno di Achik, il marocchino che con l’Ascoli non ha lasciato il segno è tornato a Bari per essere poi girato all‘Audace Cerignola, dove in passato ha già disputato due stagioni da protagonista. L’attaccante Palazzino tornato dal prestito al Legnago Salus è stato girato alPicerno, squadra lucana che milita nel girone C di Serie C.

Si attendono dunque novità sul mercato in entrata da parte del DS Righi, che dopo le uscite si dovrà preoccupare anche dei giocatori da integrare alla rosa attuale, soprattutto nel reparto di centrocampo, dove oltre l’affiatata coppia Bando -Varone ci sono delle lacune da colmare, alle loro spalle Bertini e Maiga Silvestri, quest’ultimo visto finalmente nel finale di gara contro la Pianese.

Sulle corsie esterne si potrebbero cercare dei rinforzi per far rifiatare Cozzoli e Alagna ormai titolari inamovibili, dove come soluzione finora si è visto solo Adjapong.

In uscita probabilmente anche il difensore Danilo Quaranta che non è stato convocato per la gara giocata nell’ultima giornata contro la Pianese. iL suo contratto scade il Giugno 2025, si cerca per lui una sistemazione, dopo dieci gare giocate in questa prima parte di stagione. Con l’Ascoli 105 presenze di cui 92 in Serie B, 10 in Serie C e le altre in Coppa Italia.

