ASCOLI PICENO – Ascoli diventa sempre più un polo di riferimento a livello nazionale per il settore delle gite scolastiche.

Sono ben 200, infatti, gli studenti e docenti provenienti da ogni parte d’Italia che hanno effettuato viaggi di istruzione nel capoluogo piceno grazie a Giocamondo, con le proposte “Fuoriclasse”.

Un riscontro molto positivo per il territorio che ha beneficiato di questi arrivi ad Ascoli, consolidandosi come possibile destinazione. Inoltre, l’importante cooperativa ascolana ai vertici del turismo scolastico nazionale, per l’anno didattico 2023-2024 ha fatto viaggiare in tutta Italia circa 3.000 ragazzi di 30 istituti di diverse regioni accompagnati da 300 docenti. E questo discorso vale anche per i viaggi d’istruzione che hanno portato nelle varie destinazioni in Italia circa 500 studenti e docenti delle scuole ascolane.

DIRIGENTI DA TUTTA ITALIA

Dati rilevanti che confermano come l’offerta di viaggi d’istruzione e stage linguistici lungo lo Stivale sia in costante crescita anche per le scelte di Giocamondo-Fuoriclasse di puntare su esperienze educative e formative fuori dall’aula con un approccio innovativo e altamente professionale.

Ma a consentire a Giocamondo di raggiungere obiettivi così importanti sul fronte del turismo studentesco, portando numerosi ragazzi da tutta la penisola in gita d’istruzione nel Piceno, ha contribuito in maniera incisiva l’organizzazione di educational riservati a dirigenti scolastici e responsabili di viaggio, con un’adesione complessiva di oltre 200 partecipanti a visite guidate ad Ascoli e dintorni. Educational che poi hanno portato molti studenti sul territorio. Uno degli eventi di punta organizzati da Giocamondo per il 2024 è stato un educational tour a Torino dedicato a dirigenti scolastici e responsabili dei viaggi di istruzione, con la partecipazione di Trenitalia come partner.

LE CONFERME

“I risultati sono decisamente positivi, – spiega la presidente di Giocamondo, Elisa Farina – e vedono anche un crescente numero di scuole che, già in questa fase dell’anno scolastico, hanno confermato i propri viaggi di istruzione oltre a molte altre richieste che continuano ad arrivare, testimoniando la passione e la professionalità che caratterizzano il nostro lavoro. Ogni viaggio non è solo un’opportunità di apprendimento, ma un’esperienza indimenticabile, dalla forte valenza socio educativa organizzata con cura e dedizione per rispondere alle esigenze di studenti e insegnanti. Il nostro punto di forza è proporre più di una gita scolastica standard, inserendo percorsi educativi di contrasto al bullismo, di educazione civica, sulla parità di genere e attraverso la verifica delle attività didattiche, per fornire un prodotto unico nel suo genere».

