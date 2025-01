ASCOLI PICENO – Sfida difficilissima per i bianconeri domenica 12 gennaio alle ore 15 al Del Duca arriva la capolista Virtus Entella.

Sono due gli ex della gara in campo domenica, Luca Tremolada, in Liguria ha militato nella stagione 2016/17 in serie B, agli ordini di Roberto Breda, con 39 presenze e 5 reti e Claudio Santini, attaccante che al suo esordio in B col Picchio realizzò la sua unica rete della stagione bianconera chiusa in anticipo con 11 presenze messe a referto prima del passaggio alla Robur Siena nel mercato di gennaio della stagione 2017/18.

Nella gara di andata, giocata il 9 Settembre al “Comunale” di Chiavari, i padroni di casa vinserò per 2reti a 1, in gol Bariti e Guiu. Splendido il gol dell’Ascoli di Augusto Bando con una punizione dalla distanza.

Mister Di Carlo dovrà spronare i suoi a cercare i tre punti in una gara che sulla carta risulta molto difficile, sono 44 i punti degli ospiti, la capolista Entella guida il Girone B in solitaria e fino a questo momento ha messo a referto solo una sconfitta a settembre contro il Pescara, con un ruolino di 12 vittorie e 8 pareggi si candida ad essere l’inidiziata numero uno per la promozione diretta. Sono con 31 reti realizzati e 14 quelli subiti, seconda miglior difesa dietro la Ternana che ha subito solo 11 reti. L’Ascoli dopo 10 risultati utili consecutivi vorrebbe tornare alla vittoria, dopo i due pareggi con Spal e Pianese, per i bianconeri sono invece 25 i gol realizzati fino a questo momento ma 24 quelli subiti.

Tra gli ospiti i migliori marcatori sono Andrea Franzoni e Bernat Guiu con 5 gol a testa, nel Picchio il solito Simone Corazza a 11.

Nel match della ventiduesima giornata del girone B del campionato di Serie C non ci sarà capitan Gagliolo squalificato, nelle fila degli ospiti Mister Gallo dovrà fare a meno degli infortunati Ghio e Thioune , da valutre Di Noia.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.