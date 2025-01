Entella prima in classifica a 44 punti, con una sola sconfitta a referto arriverà al Del Duca sulle ali dell’entusiasmo ma il tecnico degli ospiti, Mister Gallo, mette in guardia i suo

ASCOLI PICENO – Domani alle 15 al “Del Duca” scendono in campo Ascoli e Virtus Entella nel match valevole per la ventiduesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Nei sei precedenti ad Ascoli, 6 vittorie per il Picchio e quattro pareggi.

Entella prima in classifica a 44 punti, con una sola sconfitta a referto arriverà al Del Duca sulle ali dell’entusiasmo ma il tecnico degli ospiti, Gallo, mette in guardia i suoi: “In questa settimana abbiamo lavorato bene e con serenità, la vittoria di domenica ci ha dato ulteriore entusiasmo. Ci prepariamo ad affrontare una sfida difficile su un campo molto ostico contro una squadra che non perde da dieci partite. L’Ascoli ha grande qualità ed è allenata da un mister bravo ed esperto, cercheranno in tutti i modi di metterci in difficoltà ma noi dobbiamo essere sempre sul pezzo a prescindere dall’avversario”:

Entella scatenata sul mercato si è rinforzata con due colpi, dal Trapani sono arrivati l’attaccante Falle il centrocampista Karic, e sta chiudendo per Antonio Boccadamo, esterno classe ’99, che si è messo in luce con la Pianese, ceduti invece Siatounis al Potenza e Manzi all’Avellino.

“Il mercato? Auguro le migliori fortune ad Antonios e Claudio che hanno fatto parte del nostro gruppo e hanno sempre dato il massimo. Sono arrivati due ragazzi che abbiamo fortemente voluto, Fall lo seguivamo da tempo ed era un obiettivo anche questa estate, è un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo in rosa. Karic lo conoscete tutti, è un ragazzo di temperamento che sa unire le due fasi e che non potrà che migliorare il nostro centrocampo.”

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.