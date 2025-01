Il mister ascolano: “Oggi Didio e Maio hanno davvero giocato bene ma il collettivo intero merita applausi per la mole di occasioni create durante il match”

ASCOLI PICENO – Finalmente sorrisi in casa bianconera.

La vittoria dell’Atletico Ascoli contro la Civitanovese per 2-0, nel pomeriggio di domenica 12 gennaio allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli, valevole per il girone F di serie D, ha riportato i tre punti per il team del patron Giordani.

A fine partita il mister Simone Seccardini ha rilasciato le dichiarazioni post gara riportate dal portale del Club ascolano: “Abbiamo sempre dimostrato di esserci in campo, ritroviamo un sorriso con questa vittoria contro la Civitanovese che meritavamo da diverse partite. Siamo tornati cinici e lucidi. La nostra idea all’inizio della stagione era di giocare con due attaccanti in avanti ma a causa di varie defezioni di vario genere abbiamo dovuto rinunciare e anche oggi la formazione l’ha fatta praticamente l’infermeria. Oggi Didio e Maio hanno davvero giocato bene ma il collettivo intero merita applausi per la mole di occasioni create durante il match”.

