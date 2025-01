ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stradale in Piazzale Giacomini- Largo del Cremore – Via E. Tamburini – P.zza Ventidio Basso – Via B. Cairoli – Via Marucci Pietro- Via Emidio Clementi – Via delle Torri , Rua della Caserma per lavori di montaggio gru presso l’immobile sito in Rua della Caserma.

Con l’Ordinanza dirigenziale del 10 gennaio 2025 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone:

1) l’istituzione dalle ore 21:00 del giorno 15 gennaio 2025 alle ore 05:00 del giorno 16 gennaio 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

il divieto di sosta con rimozione coatta Piazza Giacomini lato est (lato fermata autobus) al fine di consentire alla ditta il deposito temporaneo dei materiali necessari al montaggio/smontaggio della gru ;

il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in Via delle Torri dal civ. 3 all’intersezione con Largo Clementi;

il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati in Rua della Caserma;

il divieto di sosta con rimozione coatta, nei tratti interessati dal passaggio dei mezzi d’opera con relazione alle specifiche esigenze correlate alla manovra degli stessi ( Largo del Cremore , Via E.Tamburini , Piazza Ventidio Basso, Via B. Cairoli , Via Marucci Pietro, Via Emidio Clementi);

i suddetti mezzi dovranno accedere da Viale S. Vellei , Via Lungo Tronto B., Via E. Tamburini e proseguire fino a via delle Torri;

2)l’istituzione dalle ore 22:00 del giorno 15 gennaio 2025 alle ore 05:00 del giorno 16 gennaio 2025 l’adozione dei seguenti provvedimenti:

l’interdizione al transito veicolare in Via delle Torri , tratto che va dal civ. 3 all’intersezione con Largo Clementi;

l’interdizione al transito veicolare in Rua della Caserma;

presidio con moviere all’intersezione Via delle Torri / Via E. Clementi e istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per via delle Torri ” ;

il transito in senso contrario di marcia da Via delle Torri fino a Piazza S. Maria Inter Vineas, per favorire l’uscita dei mezzi al termine dei lavori, con la presenza di un numero adeguato di movieri al fine di garantire che il suddetto transito avvenga in piena sicurezza;

dare ampia informazione agli abitanti di zona e in particolare a quelli di Via delle Torri e Via dei Soderini, alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D;

3) il presente provvedimento avrà efficacia , previo accordo preventivo e comunicazione all’Ufficio Osap:

in altra data per eventuali imprevisti o condizioni meteo sfavorevoli;

per data di smontaggio gru o per altre esigenze correlate al cantiere;

La data definita dovrà essere poi comunicata via mail, con anticipo di almeno 48 ore, agli indirizzi di: Questura, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, VVF e 118.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.