MALTIGNANO – “Il benessere in Comune” è il titolo del corso di primo soccorso organizzato

dal Comune di Maltignano in collaborazione con alcuni professionisti sanitari

altamente qualificati dell’Ast Ascoli.

Il corso, ad ingresso libero, che si svolgerà presso la sala Consiliare del Municipio

alle ore 21 nelle giornate di giovedì 16 gennaio, martedì 28 gennaio e martedì 4

febbraio, avrà finalità formative e informative in merito ai corretti comportamenti da

assumere di fronte alle più comuni tipologie di emergenza.

“Questa Amministrazione crede molto nei valori della condivisione e della

collaborazione e questo corso ne è la dimostrazione in quanto nasce con il prezioso e

gratuito supporto di alcuni professionisti sanitari del territorio e con la finalità di

condividere con la cittadinanza informazioni molto importanti nell’ottica di prevenire

i rischi e fronteggiare le emergenze più comuni” dichiara il primo cittadino Claudio Flamini.

Il sindaco prosegue: “Come affermato dall’Oms, che ha coniato il termine

healthy city, ogni città dovrebbe essere conscia dell’importanza della salute come

bene collettivo e dovrebbe, quindi, mettere in atto tutte le politiche che possono

contribuire a tutelarla e migliorarla. E questo corso si pone senz’altro in questo solco

dato che incentiva comportamenti virtuosi a vantaggio della salute e del benessere

intesi come beni comuni e non individuali”.

“infine – conclude Flamini – è mia

intenzione ringraziare il Consigliere comunale Costantino Bilotta che si è

impegnato in prima persona per la realizzazione del corso e tutti i qualificati

professionisti che doneranno il proprio tempo e le proprie competenze per diffondere

la cultura del benessere in Comune”.

