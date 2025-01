Questo risultato conferma un trend positivo per il turismo e le attività culturali del territorio, consolidando l’importanza di Offida come polo attrattivo nella regione

OFFIDA – Le strutture culturali di Offida hanno chiuso il 2024 con un totale di 30.969 visitatori, segnando un incremento del 3,62% rispetto ai 29.887 visitatori registrati nel 2023 e un picco di +16,53% sul 2022. Questo risultato conferma un trend positivo per il turismo e le attività culturali del territorio, consolidando l’importanza di Offida come polo attrattivo nella regione.

Analizzando i dati mensili, si evidenzia una crescita costante soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, con agosto che si conferma il mese di punta per entrambe le annate, con oltre 5000 presenze. Tuttavia, il 2024 ha visto un incremento significativo nei primi mesi dell’anno, come dimostrano i 1.422 visitatori di gennaio, contro i 1.145 dello stesso mese nel 2023.

L’assessora al Turismo Isabella Bosano, commentando i risultati, ha dichiarato: “Questi dati rappresentano non solo una conferma della bellezza e dell’unicità del nostro patrimonio culturale, ma anche il frutto di un impegno costante nel migliorare l’offerta e i servizi per i visitatori. Guardiamo al futuro con grande speranza e consapevolezza: il nostro obiettivo è continuare a crescere, promuovendo iniziative innovative e coinvolgenti che possano attrarre un pubblico sempre più ampio. Offida ha dimostrato di essere un luogo dove cultura e accoglienza si intrecciano, e siamo pronti a valorizzare ancora di più questa identità. Guardando al 2025, sono già in programma nuovi eventi e collaborazioni che mirano a potenziare ulteriormente l’offerta culturale e turistica della città”.

“La gestione attenta e professionale dei nostri musei, in stretta collaborazione con la pubblica amministrazione, ha portato a risultati estremamente positivi – commenta il presidente della Cooperativa Sociale Opera, Fabio Alessandrelli – Questi risultati riflettono non solo l’impegno della nostra cooperativa ma anche la crescente partecipazione e interesse della comunità e dei visitatori”.

Conclude il sindaco Luigi Massa: “La soddisfazione per questi risultati è grande, rispecchia il lavoro fatto in questi anni della valorizzazione turistica e culturale del nostro territorio, investimenti la cui bontà è suffragata dai numeri”.

