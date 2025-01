ASCOLI PICENO – Regolamentazione della circolazione stradale in Piazza Viola per l’installazione di una gru presso area privata.

Con l’Ordinanza dirigenziale 22 del 17 gennaio 2025 l’Amministrazione comunale di Ascoli dispone:

1) di adottare dalle dalle ore 20:00 del giorno 20 gennaio 2025 alle ore 07:00 del 21 gennaio 2025, i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione veicolare:

Piazza Viola

divieto di sosta con rimozione coatta su tutti i lati;

la rimozione dell’occupazione temporanea di suolo pubblico/area di cantiere, autorizzata alle ditte Caioni Costruzioni srl e Panichi srl ;

Via dei Bonaparte

divieto di sosta con rimozione coatta su tutti i lati;

2) di adottare dalle dalle ore 21:00 del giorno 20 gennaio 2025 alle ore 07:00 del 21 gennaio 2025 , i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della circolazione veicolare:

Piazza Viola

l’interdizione del transito veicolare ad eccezione degli autorizzati diretti in Via Mercantini;

Via dei Bonaparte

l’interdizione del transito veicolare ;

l’interdizione del transito veicolare ad eccezione degli autorizzati diretti in Via Mercantini;

3) dare ampia informazione agli abitanti di zona e alle proprietà laterali, ai proprietari di passi carrabili, ecc. interessati dalla chiusura in questione mediante la preventiva collocazione (48 ore prima) di cartelli di preavviso di dimensioni di m.1,00×0,70 nell’area interessata, indicanti la data ed orario di chiusura nonché gli estremi della presente O.D.

4) comunicare via mail,con anticipo di almeno 48 ore, la data e ore di chiusura non che le modifiche alla viabilità , agli indirizzi di: Questura, Carabinieri,Guardia di Finanza, VVF e 118 e Ecoinnova.

5) istallazione di transennatura munita della prescritta segnaletica di “transito interrotto per Piazza Viola ” con la presenza di un moviere che potrà permettere il transito agli autorizzati diretti in Via Mercantini:

Corso Vittorio Emanuele intersezione con Via D. Alighieri

Autorizza in deroga al divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 3500 Kg posto in Corso V. Emanuele all’angolo di Via D. Alighieri a far proseguire i propri automezzi e non, di massa superiore , in direzione della Via Bonaparte e Piazza Viola presso il cantiere di cui trattasi.A far transitare in senso contrario di marcia in Via Bonaparte i suddetti automezzi per il tratto compreso tra Via L. Mercantini e il Corso V. Emanuele previo l’indispensabile interruzione momentanea della viabilità da effettuare a propria cura e spese , con l’ausilio movieri, il richiedente ad occupare il suolo pubblico con area cantiere in Piazza Viola su tutta la superficie della carreggiata, con automezzi necessari per il montaggio di una gru su spazio privato.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.