ASCOLI PICENO – “Piccola” (etichetta Lungomare srl) è il singolo che segna l’esordio da solista di Daniele Incicco, un brano prodotto dallo stesso cantautore e frontman dei La Rua insieme a Nacor Fischetti, Charlie Mariani e Matteo Cantaluppi. Copertina di Alessio Panichi.

“E’ un brano autobiografico – spiega l’artista – che racconta un amore impossibile, visto attraverso gli occhi di chi vive la bellezza dell’innamoramento sapendo che tutto potrebbe finire a causa di una grande differenza d’età. Tra chiaroscuri rock e una voce che si alterna tra tonalità soffuse e intense, il brano cattura il contrasto tra passione e consapevolezza”.

“Piccola” segna l’inizio del percorso solista di Incicco, un esordio fatto di autenticità e profondità. Un nuovo capitolo sta per cominciare, ma con lo stesso obiettivo di sempre: emozionare e connettere attraverso la musica.

Piccola (multilink): https://bfan.link/piccola-1

Biografia

Daniele Incicco, artista e autore italiano, fonda la propria carriera musicale come frontman e co-fondatore dei La Rua, band nata ad Ascoli Piceno dall’incontro artistico con il produttore Dardust. Con i La Rua, Daniele ha raggiunto traguardi significativi come la vittoria ad Area Sanremo nel 2012, l’apertura dell’unica data italiana degli Imagine Dragons a Milano nel 2013, e la partecipazione al Concerto del Primo Maggio a Roma per ben tre edizioni (2015, 2017, 2019).

Nel 2016 Daniele e i La Rua si fanno conoscere al grande pubblico partecipando al serale di Amici di Maria De Filippi, sotto la guida dei direttori artistici Emma Marrone ed Elisa. Successivamente, il brano “Tutta la vita questa vita” diventa la sigla del Dopofestival di Sanremo 2017, consolidando il successo della band. Nel 2018, con il singolo “Alla mia età si vola“, Daniele conquista il secondo posto a Sanremo Giovani, guadagnandosi il record del televoto. Questo traguardo lo porta, insieme alla band, a rappresentare l’Italia in un tour mondiale organizzato da Rai e dal Ministero degli Affari Esteri, toccando 5 continenti.

Negli ultimi anni ha proseguito la sua evoluzione artistica, collaborando con Elisa Toffoli con la quale ha firmato brani quali “Sotto un treno“, “Cinghiali” e “Periodo di Merda“.

Oggi, Daniele Incicco si presenta come solista, portando con sé l’esperienza e la passione maturate negli anni con i La Rua. Oltre alla carriera da performer, Daniele è anche un autore, avendo scritto canzoni per artisti del calibro di Alessandra Amoroso, Noemi ed altri.

