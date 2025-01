Nel progetto sono coinvolte due agenzie private per il lavoro, During e Generazione Vincente che hanno firmato un protocollo d’intesa con On The Road

SPINETOLI – Il 22 gennaio 2025 si terrà il Recruiting Day a Pagliare del Tronto, presso il Poliambulatorio di Via Manzoni 1. L’evento, patrocinato dal Comune di Spinetoli, dall’Unione dei Comuni della Vallata e dall’Ambito Territoriale Sociale XXIII, si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, offrendo supporto a chi cerca lavoro. Attualmente gli iscritti sono 40.

Il Recruiting Day sarà un’occasione per esplorare nuove opportunità lavorative in maniera gratuita e professionale, grazie a una collaborazione tra pubblico e privato che punta a valorizzare il territorio e le sue risorse umane.

On the Road, associazione che vanta un’esperienza ultra trentennale sul territorio, è capofila in questo progetto che mette al centro la cultura del lavoro, accorciando le distanze tra beneficiari e aziende. L’associazione grazie al programma nazionale GOL (Garanzia, Occupabilità e Lavoro), coinvolgerà migranti, donne vittime di violenza e altri gruppi vulnerabili nell’orientamento al lavoro. La giornata sarà aperta a tutti i cittadini del territorio in cerca di lavoro. Lara Carosi, responsabile dei servizi lavoro per On the Road, ha spiegato che l’associazione, attiva dal 2018 con il Sistema Sai, gestisce anche case di accoglienza e offre supporto trasversale ai beneficiari, aiutandoli nel percorso verso l’autonomia lavorativa.

Nel progetto sono coinvolte due agenzie private per il lavoro, During e Generazione Vincente che hanno firmato un protocollo d’intesa con On The Road, per creare un ponte tra domanda e offerta. Nella giornata del 22 gennaio saranno presenti al poliambulatorio Federica Bigazzi di During e Vincenza Conti di Generazione Vincente che si metteranno al servizio di chi si presenterà al Recruiting Day, fornendo servizi gratuiti come l’ascolto delle esigenza, la visione o l’eventuale stesura di CV e orientamento.

Germana Gagliardi, assessora del Comune di Spinetoli, ha evidenziato come l’evento rappresenti una risposta alle esigenze di una popolazione in crescita a Pagliare del Tronto. “Pagliare sta diventando una nuova frontiera abitativa, grazie ai costi contenuti e ai servizi. Il problema occupazionale è una sfida, e questo evento è un modo concreto per affrontarla, mettendo a disposizione competenze professionali gratuite.”

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.