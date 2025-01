Questo importante passaggio rappresenta un momento cruciale per la categoria infermieristica del nostro territorio, confermando l’impegno per una gestione trasparente, partecipata e orientata allo sviluppo della professione

ASCOLI PICENO – Rinnovati gli organi dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ascoli Piceno.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Ascoli Piceno comunica che, a seguito delle

recenti elezioni, sono stati rinnovati i propri organi direttivi. Questo importante passaggio rappresenta

un momento cruciale per la categoria infermieristica del nostro territorio, confermando l’impegno per

una gestione trasparente, partecipata e orientata allo sviluppo della professione.

I nuovi componenti eletti che guideranno l’Ordine per il prossimo quadriennio sono i seguenti:

Consiglio direttivo:

Stefano Amadio

Marida Andreucci

Marjus Cereku

Anthea Devecchi

Silvia Domizi

Manuela Ferretti

Paolo Grassi

Marzia Martoni

Alfredo Mascitti

Davide Miniscalco

Silvia Oroli

Ilaria Poli

Mirko Porfiri

Fabiana Raggiunti

Walter Saienni

che a sua volta ha eletto all’unanimità:

Presidente Mirko Porfiri,

Vice presidente Silvia Domizi,

Segretario Silvia Oroli

Tesoriere Davide Miniscalco

Oltre al Consiglio Direttivo, sono stati rinnovati anche:

la Commissione d’Albo composta da:

Paolo Armillei

Claudio Fausti

Fabio Ferraiuolo

Monia Fontana

Ambra Giorgi

Ilaria Isopi

Giulia Rapagna’

che a sua volta ha eletto all’unanimità:

Presidente Monia Fontana,

Vicepresidente Fabio Ferraiuolo,

Segretario Ilaria Isopi.

Risultano eletti quali componenti del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI dell’OPI DI

ASCOLI PICENO:

Maria Rita De Angelis

Alessandra Montini

Simone Di Marco (Supplente)

organismi fondamentali per garantire il buon funzionamento e la rappresentatività dell’Ordine e in

data odierna è stato nominato presidente il dottore commercialista Massimo Di Fabio.

Il nuovo Consiglio Direttivo si propone di:

Promuovere la formazione continua e l’aggiornamento professionale degli infermieri;

Rafforzare la collaborazione con le istituzioni sanitarie locali e regionali;

Difendere e valorizzare il ruolo dell’infermiere nel sistema sanitario;

Supportare i propri iscritti con iniziative volte al benessere professionale e personale.

Il neo eletto Presidente Mirko Porfiri, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di rappresentare gli infermieri

di Ascoli Piceno in un momento storico di grandi sfide e trasformazioni per la nostra professione.

Lavoreremo con determinazione ed etica, per rispondere ai bisogni dei cittadini e degli iscritti,

promuovendo l’eccellenza della cura».

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ascoli Piceno invita tutti i cittadini e gli iscritti a seguire

le future iniziative e i progetti che saranno messi in campo nei prossimi mesi, in un’ottica di dialogo

aperto e collaborazione.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria dell’OPI di Ascoli Piceno all’indirizzo

mail [email protected]

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.