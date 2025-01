L’iniziativa fa seguito a quelle già realizzate in passato e che, attraverso due guide turistiche abilitate, narrerà la presenza e la storia, dal punto di vista culturale, della Comunità Ebraica

ASCOLI PICENO – Alla vigilia del “Giorno della memoria” l’Unione Sportiva Acli Marche Aps organizza l’evento culturale “Itinerari ebraici ad Ascoli”.

La manifestazione si svolgerà domenica 26 gennaio ad Ascoli Piceno, con partenza da Piazza Arringo alle 9,30.

L’iniziativa fa seguito a quelle già realizzate in passato e che, attraverso due guide turistiche abilitate, narrerà la presenza e la storia, dal punto di vista culturale, della Comunità Ebraica nella città di Ascoli Piceno.

Il “Giorno della Memoria” è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno, come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. E’ stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz

La partecipazione a quello che sarà un vero e proprio percorso cittadino è gratuita, ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3442229927 indicando nome e cognome di chi sarà presente e la data della manifestazione entro il 23 gennaio

Tornano, dunque, anche nel 2025 le iniziative culturali di U.S. Acli Marche con percorsi tematici cittadini che, a partire dal 2018, hanno affascinato migliaia di cittadini di ogni età, coinvolti nelle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura”.

Nel periodo invernale, primaverile ed autunnale le manifestazioni del progetto “Salute in cammino per la cultura” vengono realizzate nei fine settimana, mentre nel periodo estivo anche in orario serale.

