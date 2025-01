Il giocatore che ha un contratto con i bianconeri fino al 30 Giugno 2026, passa in prestito secco fino al termine della stagione al Caldiero Terme

ASCOLI PICENO – Altra uscita nel mercato invernale per il Picchio che saluta il giovane attaccante Luigi Caccavo. Il giocatore che ha un contratto con i bianconeri fino al 30 Giugno 2026, passa in prestito secco fino al termine della stagione al Caldiero Terme, che milita nel girone A del campionato di Serie C ed occupa l’ultima posizione.

Il classe 2004 è sceso in campo con l’Ascoli per soli 269 minuti e ha realizzato una rete.

Il comunicato del Calcio Caldiero Terme

La società è lieta di comunicare di essersi assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante Luigi Caccavo, con la formula del prestito dalla società Ascoli Calcio 1898 fino al termine della corrente stagione sportiva. Il classe 2004 ha vestito a livello di settore giovanile le maglie di Monza e Torino, prima del passaggio tra i grandi avvenuto nella scorsa stagione nel campionato di Serie C NOW prima con i colori della Pergolettese e poi con quelli del Trento. Caccavo ha iniziato questa stagione tra le fila dell’Ascoli, con cui ha anche realizzato il suo primo gol tra i professionisti nella sfida casalinga contro la Spal dello scorso 20 dicembre. A Luigi il più cordiale benvenuto da tutto il Calcio Caldiero Terme. Vestirà la maglia numero 9.

Luigi Caccavo (attaccante Calcio Caldiero Terme): “Sono felice di questa opportunità. Arrivo qui a Caldiero con grandi motivazioni e pronto a giocarmi le mie carte. Ne approfitto per salutare tutti i tifosi gialloverdi”.

