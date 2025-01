ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 25 gennaio alle ore 21 presso il PalaFolli Teatro di Ascoli Piceno andrà in scena la quinta commedia in concorso della Rassegna Ascolinscena.

La Compagnia teatrale La Cricca presenterà “Alla ricerva di Eveline”, divertente commedia incentrata sui rapporti umani, le nevrosi e le complicità di coppia.

Una storia surreale e divertente che accade ai tre personaggi che loro malgrado restano, alcune ore, imprigionati in un ascensore di una palazzina romana, poco frequentata nei week-end per la presenza di molti uffici. Raffaele e Lina, marito e moglie, partono da Taranto con la loro automobile per raggiungere Roma, casa del figlio Luigi e della nuora Marta che momentaneamente si trovano in Colombia per completare e definire le pratiche dell’adozione del loro primo figlio. I probabili e futuri nonni invece si ritrovano all’entrata del palazzo ad aspettare l’ascensore insieme a un altro Raffaele, il signor Magnini, che alla fine si rivelerà fondamentale per il loro futuro. I due coniugi un po’ “caciaroni” si presentano pieni di ogni ben di Dio per “viziare” figlio e nuora e nipotino. I tre, in quello stretto abitacolo dove si trovano inaspettatamente a convivere, litigano, condividono, si scoprono e iniziano anche a piacersi. Un malore ciascuno per la poca aria, l’autosuggestione, crisi, offese e la rivelazione che il signor Magnini farà alla fine ai due coniugi, li farà talmente emozionare da non rendersi nemmeno conto che qualcuno è venuto a salvarli! Il linguaggio, i modi di dire, le nevrosi e le complicità di coppia saranno il motivo dominante della pièce nella quale molti spettatori potranno riconoscersi e sorriderne.

Sul palco del PalaFolli, sabato 25 gennaio saliranno Aldo L’imperio, Anna Cofano e Domenico Ferulli, guidati alla regia dallo stesso Aldo L’imperio. La Compagnia La Cricca ha sede a Taranto e negli ultimi anni ha girato l’Italia riscuotendo successo e ricevendo premi e riconoscimenti dai più grandi festival di teatro.

Ascolinscena è una rassegna di commedie organizzata da Castoretto Libero, DonAttori, Li Freciute e Compagnia dei Folli con il sostegno di Unione Italiana Libero Teatro.

Dopo la replica delle 21, sarà possibile incontrare gli attori presso il Bar del Palafolli e degustare vino e stuzzichini offerti dal Tigre di Villa Pigna. L’appuntamento è per sabato 25 gennaio alle ore 21.

Sono ancora disponibili biglietti presso il PalaFolli Teatro oppure sul sito www.palafolli.it

