Sono già numerosi gli autori e gli artisti che si sono attivati nel preparare brani in dialetto ascolano per poter partecipare all’attesa kermesse musicale

ASCOLI PICENO – A poco più di tre mesi dalla finale della ventesima edizione del “Festival

della Canzone Ascolana”, sono già numerosi gli autori e gli artisti che si

sono attivati nel preparare brani in dialetto ascolano per poter

partecipare all’attesa kermesse musicale (le iscrizioni si chiuderanno i

primi di aprile 2025).

La manifestazione, che coinvolge un sempre crescente numero di

appassionati, è diventata negli anni una delle più importanti rassegne

canore nazionali e, in forte antitesi con altre che si sono involute, il

Festival ascolano è cresciuto a dismisura conquistando un’indiscussa

leadership nel suo settore.

In considerazione del sempre crescente interesse per il Festival, del

numero delle richieste di partecipazione e per dare ulteriore spazio ai

numerosi ospiti, l’organizzatore Gabriele Brandozzi sta valutando

concretamente l’idea di realizzare due serate a partire dal 2026.

Per la finale, programmata per il 26 Aprile alle ore 21.00, saranno

selezionati 10 brani, interpretati sul palco del teatro Ventidio Basso da

singoli cantanti e gruppi musicali.

Arduo sarà il compito della commissione esaminatrice presieduta dal

Professor Giovanni Travaglini, che dovrà selezionare le canzoni migliori.

Come nelle passate edizioni saranno premiati i primi tre classificati del

concorso canoro e il Miglior Testo “Premio Bruno Ferretti”. A decretare i

vincitori sarà una giuria composta da esperti del settore musicale e da

giornalisti. Durante la serata verrà assegnato anche il “Premio Ivan

Graziani”.

Per l’importante edizione del ventennale, diverse saranno le novità, con

numerosi ospiti anche a carattere nazionale, presenti in giuria e sul palco

per un evento davvero speciale.

Il bando del Festival, corredato dalla domanda d’iscrizione è consultabile

e scaricabile dal sito:

www.festivalnazionalecanzonepopolare.it

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.