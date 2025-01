Si tratta di 120 mila euro trasferiti all’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche con un decreto firmato dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016

ROTELLA – Una prima tranche di fondi per il ripristino strutturale della gabbionata posta a monte dell’impianto sportivo comunale di Rotella, in provincia di Ascoli Piceno. Si tratta di 120 mila euro trasferiti all’Ufficio speciale

per la ricostruzione della Regione Marche con un decreto firmato dal Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli. Il resto dei fondi programmati sarà trasferito con l’avanzare delle

progettazioni e dei lavori e ammonta a 600mila euro.

“La ricostruzione pubblica, che si è sbloccata grazie al lavoro congiunto con il Presidente Acquaroli e l’Usr

Marche, procede consentendo ai nostri borghi di tornare funzionali e in sicurezza – dichiara il Commissario

Castelli -. La vita di comunità dell’Appennino centrale passa anche dall’agibilità degli spazi condivisi. Un

plauso al sindaco Giovanni Borraccini che sta portando avanti numerose importanti opere nel suo territorio”.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.