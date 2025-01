ASCOLI PICENO – Il gruppo consiliare di centrodestra in Consiglio provinciale “L’Altra provincia” critica l’Amministrazione Loggi dopo la vicenda che ha riguardato il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento del Liceo Scientifico Orsini di Ascoli Piceno. Il consigliere Pasqualino Piunti va all’attacco ricordando che “Già la Provincia ha in carico poche competenze, se non da risposte su quel poco che ha, allora non ha davvero ragione di esistere. Diciamo al presidente Loggi di attivarsi immediatamente per risolvere le problematiche che attanagliano le nostre scuole – spiega – E’ una questione che non riguarda solo il Liceo Orsini ma anche l’Ipsia di San Benedetto, dove ci sono problemi di infiltrazioni, con acqua dentro le aule ma anche lì ci sono problemi di riscaldamento. Non si può accettare che gli studenti e gli insegnanti possano rimanere al freddo. Avevo già segnalato quest’ultima vicenda già da un paio di settimane a chi di dovere. Anche in questo caso, spero si possa risolvere tutto al più presto”.



“Di fronte a questa pessima gestione ordinaria delle scuole superiori su tutto il territorio provinciale, non ci si può sempre trincerare dietro ai futuri investimenti, intercettati tra l’altro da un tutte le province che gravitano soprattutto sull’area del cratere – ha aggiunto il consigliere Massimo Romani – In questi pochi mesi dal nostro insediamento ci siamo resi conto che manca da tempo una seria e ragionata programmazione della spesa corrente, che possa almeno garantire una gestione minima e dignitosa delle scuole superiori”.

