ASCOLI PICENO – Sapore agrodolce il punto conquistato in casa.

L’Atletico Ascoli ha pareggiato, nel pomeriggio di domenica 26 gennaio, 1-1 contro la Recanatese allo stadio “Don Mauro Bartolini” a Monticelli, valevole per il girone F di serie D.

A fine gara si è presentato in sala stampa mister Simone Seccardini, ecco le sue dichiarazioni riportate dal portale del Club bianconero: “Oggi era una gara dove dovevamo avere più attenzione e concentrazione. Non dovevamo concedere le palle inattive alla Recanatese, squadra brava in questo. Siamo stati bravi poi a pareggiare, la sconfitta sarebbe stata una beffa ma il punto lascia l’amaro in bocca. Abbiamo fatto tutti noi. Dobbiamo ancora trovare la quadra, questa settimana rosa falcidiata dall’influenza, non è un alibi ma è comunque da tenere conto. Mercato? La società vigila e troverà giocatori funzionali per la nostra rosa”.

