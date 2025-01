OFFIDA – Nella mattinata del 27 gennaio al Teatro Serpente Aureo si è tenuta la rappresentazione teatrale “La Giornata della Memoria – per non dimenticare”. Un evento dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto, promosso dall’IC Falcone e Borsellino in collaborazione con la Compagnia 7-8 chili.

Sul palco, Davide Calvaresi, attore e regista della Compagnia 7-8 chili, ha condiviso la scena con gli studenti dell’IC, dando vita a una narrazione collettiva che ha intrecciato letture di brani, riflessioni personali e proiezioni di immagini storiche. Le voci dei ragazzi hanno riportato alla luce storie di vita quotidiana spezzate dalla deportazione, ricreando un mosaico di emozioni che ha colpito profondamente il pubblico presente.

“Abbiamo voluto che fossero proprio i giovani a raccontare questa storia – ha dichiarato Calvaresi al termine dello spettacolo – È fondamentale che le nuove generazioni si facciano custodi della memoria, perché solo attraverso la conoscenza possiamo prevenire tragedie simili”.

“Questo spettacolo – ha commentato l’assessora con delega alla Scuola, Isabella Bosano – non è solo un omaggio alle vittime dell’Olocausto, ma un monito per tutti noi. La memoria storica è un patrimonio inestimabile che deve essere trasmesso con forza e convinzione. Ringrazio gli studenti, i docenti e la Compagnia 7-8 chili per il loro impegno nel portare avanti questa importante missione educativa. In un’epoca in cui l’odio e l’intolleranza sembrano riaffiorare, eventi come questo ci ricordano il valore della solidarietà, del rispetto e della dignità umana”.

