ASCOLI PICENO – Di seguito una nota congiunta dei consiglieri comunali ascolani di opposizione Andrea Dominici, Francesco Ameli, Gregorio Cappelli, Marta Luzi, Emidio Nardini, Manuela Marcucci e Angelo Procaccini, giunta in redazione il 28 gennaio.

Premesso che

Considerato che

La missione di Powerchina avrebbe potuto avere un impatto positivo sul territorio, ma, secondo quanto dichiarato dal dott. Treggiari, il Sindaco non ha partecipato attivamente alla discussione, limitandosi a compiere attività non pertinenti durante gli incontri e dimostrando disinteresse per le proposte concrete.

A quanto risulta, le prime aree indicate per gli impianti, come la discarica di Relluce e un terreno a Comunanza, sono in linea con le politiche di valorizzazione di zone dismesse e industriali, ma non è chiaro perché il progetto non sia stato ulteriormente sviluppato o supportato dall’amministrazione comunale;

La proposta di Powerchina includeva importanti possibili opportunità di sviluppo economico per Ascoli Piceno, con investimenti previsti rilevanti e l’apertura di nuovi settori industriali, in particolare nelle energie rinnovabili, potenzialmente in grado di generare occupazione e oltre che attrarre altri investitori internazionali;

LE/I SOTTOSCRITTE/I CONSIGLIERE/I INTERROGANO SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A fornire chiarimenti sull’orientamento strategico dell’amministrazione comunale riguardo alla gestione di investimenti esteri sul territorio, in particolare in settori chiave come le energie rinnovabili, e sul motivo per cui il progetto con Powerchina, in base a quanto è stato riferito, non sia stato opportunamente approfondito e valutato nonostante l’entusiasmo iniziale.

Sulla base di quale atto è stata concessa per un mese la sala dei Savi del Palazzo dei Capitani alla delegazione di Powerchina?

A fornire dettagli sulla posizione del Sindaco riguardo alla proposta di installazione di impianti fotovoltaici in città. Quali sono stati i motivi specifici per cui tale proposta è stata bocciata, nonostante il potenziale economico e occupazionale ed essendo chiaro che gli stessi sarebbero stati realizzati in aree dismesse e non cittadine?

A fornire spiegazione in merito a quale modus operandi utilizzi questa amministrazione in merito ad incontri con delegazioni di investitori di società nazionali e multinazionali: è opportuno che il Sindaco da solo incontri e possa valutare proposte di investimento per il territorio senza la partecipazione quantomeno dell’assessore competente e dei tecnici del comune?

A fornire spiegazioni in merito alla partecipazione attiva del Sindaco nei progetti di attrazione di investimenti, anche in occasione di missioni internazionali, e sulle ragioni per cui il Sindaco non ha contribuito in maniera attiva ai negoziati durante gli incontri con Powerchina.

Quali sono le proposte concrete dell’amministrazione per attrarre investimenti ad Ascoli Piceno nel settore delle energie rinnovabili e in altri ambiti industriali?