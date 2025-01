Un appuntamento dedicato alla riscoperta dei gesti e le consuetudini tipiche di questo periodo dell’anno per recuperare il senso e il valore di queste tradizioni, quando una famiglia, scelti giorno e data, si ritrovava insieme a condividere quello che era condiviso come un vero e proprio rito dal sapore pagano

FORCE – Per l’ultimo appuntamento del Festival dell’Appennino-edizione invernale, domenica 2 febbraio, arriveremo a Force, con un’escursione panoramica poi nel pomeriggio laboratorio sulla tradizione della “pista del maiale” e i riti della candelora e spettacolo finale con i Lu Trainanà e il gruppo Asso. Un appuntamento dedicato alla riscoperta dei gesti e le consuetudini tipiche di questo periodo dell’anno per recuperare il senso e il valore di queste tradizioni, quando una famiglia, scelti giorno e data, si ritrovava insieme a condividere quello che era condiviso come un vero e proprio rito dal sapore pagano, il sacrificio del maiale, che garantiva la sopravvivenza alimentare del lungo inverno. Il 2 febbraio è il giorno della candelora, riscopriremo il valore antico di questa festa che un tempo dava inizio al periodo della purificazione attraverso i riti del fuoco. Domenica sarà una giornata di festa ma anche di scambio di racconti familiari in cui ognuno potrà condividere il suo personale ricordo, con il prezioso contributo della professoressa Gabriella Piccioni.

Il ritrovo per l’escursione è alle ore 9.15 a Force con partenza alle ore 9.30. L’escursione è un percorso con partenza e rientro a Force, ha una difficoltà E (Escursionistico per tutti) è lunga 7,55 km, con un dislivello di 319 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore. Al rientro alle ore 12.30 sarà possibile usufruire del punto ristoro, presso i gazebo nel parco del Villino Verrucci, gestito dalla comunità di Force con un primo ed un secondo a base di maiale a 15,00 €, avremo modo di assistere ad alcune fasi della “pista” del maiale.

Alle ore 15 laboratorio sulla tradizione della pista del maiale e i riti purificatori della candelora, a seguire spettacolo finale con i Lu Trainanà e il gruppo Asso.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form della data nel sito www.festivaldellappennino.it

Raccomandazioni:

obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

L’edizione invernale di questa ormai storica manifestazione turistica e culturale consentirà ai numerosi turisti, che accorreranno in questo periodo dell’anno nel Piceno, di scoprire le bellezze naturali, culturali e ed enogastronomiche delle aree interne del nostro territorio, favorendo la destagionalizzazione turistica. Inoltre contribuirà a sostenere l’economia locale e a promuovere un turismo sostenibile offrendo ai partecipanti un’esperienza indimenticabile ricca di natura, cultura e gusto.

Il Festival è co-finanziato dalla Regione Marche, con Fondo di Rotazione-Accordo per la Coesione 2021-2027 a valere sul Bando per la concessione di incentivi a sostegno di attività di Co-Marketing insieme all’Associazione Culturale Appennino Up, è promosso con il patrocinio gratuito di Bim Tronto e Mete Picene, con la collaborazione dei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Force e Montegallo.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.