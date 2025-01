Per queste ragioni, i consiglieri dihanno presentato una richiesta di convocazione urgente della Consulta della Salute.

La minoranza conclude: “È necessario un confronto immediato e trasparente per rivedere le scelte contenute nell’Atto Aziendale e tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Chiediamo al Sindaco Fioravanti di superare le barriere politiche e agire insieme per salvaguardare l’ospedale e i suoi servizi essenziali. Non può rimanere in silenzio solo per ordini di partito per non disturbare il presidente Acquaroli”.