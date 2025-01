Di seguito gli indirizzi, i giorni e gli orari di apertura:

ASCOLI PICENO – Un servizio per orientare, informare e accompagnare i giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nel percorso di consapevolezza professionale e avvio imprenditoriale. Il progetto “P.O.G. – Piceno Orienta Giovani” prosegue la sua attività attraverso il lavoro dell’hub di Ascoli e degli infopoint attivi sul territorio, nei Comuni di Acquasanta, Arquata, Comunanza e Montegallo. Grazie alla presenza di personale in grado di ascoltare le esigenze dei giovani, questi sportelli rappresentano un riferimento per i giovani per conoscere e capire quali sono le opportunità di crescita e di lavoro, mediante servizi di consulenza e la disponibilità di spazi di co-working.