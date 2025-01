ROCCAFLUVIONE – Si è conclusa la prima edizione del Tartufo Nero Festival di Roccafluvione, che ha saputo conquistare il cuore di oltre 2 mila visitatori con momenti indimenticabili tra sapori autentici e ospiti di prestigio. Per tre giorni, il borgo piceno si è trasformato in una vibrante capitale del gusto, consolidando il suo riconoscimento come Città del Tartufo. L’entusiasmo del pubblico, insieme alla partecipazione appassionata di produttori locali e chef rinomati, ha dato vita a un evento che ha lasciato un segno profondo, celebrando l’anima autentica del territorio. L’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità locali: “Uno dei punti di forza è sicuramente la collaborazione della rete sul territorio. Ho visto le aziende tutte soddisfatte e i convegni di alta qualità. Finalmente possiamo dire che tutto il territorio regionale è attraversato da eventi che pongono attenzione al tartufo”.

Il successo della manifestazione è stato evidente fin dalle prime ore. I ristoranti locali hanno registrato il tutto esaurito per tutti e tre i giorni dell’evento, restituendo un dato già oggettivo relativo all’impatto positivo della manifestazione sull’indotto locale. Per far fronte alla grande richiesta dei visitatori è stato necessario raddoppiare l’attività di truffle hunting, inizialmente prevista in un unico turno. La mostra mercato, inoltre, ha visto un grande coinvolgimento dei produttori locali, con vendite record dei loro prodotti.

Uno dei momenti più apprezzati del festival è stata la gara di cucina tra gli istituti alberghieri del territorio. La vittoria è andata alla brigata 2 dell’Istituto di Ascoli, che ha conquistato la giuria con un piatto creativo a base di trota, controfiletto, tartufo, anice verde di Castignano e agrumi. Il premio, una cena offerta presso il ristorante stellato Il Tiglio di Enrico Mazzaroni, è stato accolto con comprensibile esaltazione dai giovani partecipanti.

Tra i momenti più seguiti, l’intervista a Carlo Cracco, che ha condiviso la sua visione sull’importanza del tartufo come risorsa strategica per il territorio, e lo show cooking dello chef Enrico Mazzaroni, che ha incantato il pubblico con il suo approccio creativo al foraging. Grande partecipazione anche per la degustazione di vini Piceni, guidata da Beppe Convertini e arricchita dagli interventi di Adua Villa e Pierpaolo Rastelli, con l’Alleanza Cuochi Marche a valorizzare i sapori del tartufo.

La proclamazione di Roccafluvione come Città del Tartufo è stata uno dei momenti più simbolici della manifestazione, suggellando il riconoscimento del borgo come meta imprescindibile per gli appassionati di enogastronomia. “È con grande soddisfazione che possiamo dire che la prima edizione del Tartufo Nero Festival è stata un vero e proprio successo, non solo per Roccafluvione, ma per tutto il nostro territorio, frutto di un grande lavoro di squadra tra diversi Enti” ha dichiarato Luigi Contisciani, presidente del BIM Tronto. Continuando: “Nel corso di questo straordinario weekend, il borgo è stato protagonista a livello nazionale, attirando migliaia di visitatori curiosi di scoprire il nostro pregiato tartufo nero e le bellezze che lo circondano. Siamo molto felici del risultato ottenuto e, guardando già al futuro, siamo pronti a lavorare per rendere la seconda edizione ancora più speciale, consolidando così la tradizione di questo evento che sicuramente contribuirà a far conoscere sempre più Roccafluvione come città del tartufo”.

Anche il sindaco di Roccafluvione, Emiliano Sciamanna, ha espresso il suo entusiasmo: “Il festival ha dimostrato come il nostro territorio possa diventare un punto di riferimento per il turismo enogastronomico. La partecipazione della comunità locale è stata straordinaria, e questo ci incoraggia a continuare su questa strada per valorizzare sempre di più le nostre eccellenze”.

Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche, ha aggiunto: “Tre giorni di festival con oltre 2.000 presenze complessive. Questo risultato ci dice molte cose: la più importante è che le sorti dei luoghi si possono ribaltare con i contenuti giusti e la volontà di scommettere. Quando gli attori dello sviluppo del territorio si mettono fattivamente in gioco, non c’è sfida che non si possa vincere”.

Il brindsi finale del festival, in collaborazione con il Consorzio dei Vini Piceni, ha suggellato il successo di questa prima edizione. Con il cuore già proiettato alla prossima edizione, il Tartufo Nero Festival di Roccafluvione si prepara a diventare un appuntamento fisso per celebrare il gusto, la cultura e la bellezza autentica delle Marche.

