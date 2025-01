COLLI DEL TRONTO – Domenica 2 febbraio alle ore 17, presso la sede del Circolo Insieme di Colli del Tronto, in Via IV novembre 4, si terrà la presentazione della raccolta poetica Fioriture invernali scritto da Luca Campana e pubblicato nel 2021 dalla casa editrice Interno Libri.

Luca Campana è nato in provincia di Fermo e attualmente insegna lettere presso il Liceo classico Stabili di Ascoli Piceno; è un professore molto sensibile e un italianista molto competente, appassionato di letteratura.

La sua silloge comprende tutte le fioriture a cui è possibile assistere, quasi per miracolo, durante gli inverni della vita: quelli reali che lui, cresciuto in un piccolo borgo del cuore dei Monti Sibillini, ha potuto vivere insieme a suo nonno; quelli degli alunni che ha incontrato durante il suo percorso di insegnante; quello degli anni del Covid; quelli dell’intera umanità che si respira nei poeti come Leopardi che, con la lirica La ginestra, ha esemplificato in modo magistrale la necessità della solidarietà umana, unica forma di resistenza di fronte all’indifferenza della Natura.

L’evento rientra nel progetto, ormai ben consolidato, Autori A Colli che mira a promuovere autori locali, ma non solo. Sono infatti in lavorazione nuove iniziative e nuove collaborazioni, merito di una Pro Loco, quella collese, davvero attiva e propositiva sul piano culturale.

Modereranno l’incontro Filomena Gagliardi e Daniela Amatucci. Donato Cameriero leggerà i testi, mentre la presidente della Pro Loco, Francesca Pietrangelo, introdurrà l’incontro.

Alla fine ci sarà un piccolo rinfresco offerto, come sempre, dal Circolo Ricreativo Insieme, che si ringrazia per la costante collaborazione.

Sono tutti invitati a partecipare all’iniziativa, che reca l’importante patrocinio del Comune di Colli Del Tronto, che pure si ringrazia per la vicinanza di intenti e di obiettivi rispetto alla vivace progettualità della Pro Loco.

